La salvaje agresión de un ultra del Betis a un joven en Bilbao

El seguidor del Betis que agredió este miércoles a un joven en la plaza Nueva de Bilbao ha sido identificado por la Ertzaintza, según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Elvídeo del ataque, que tuvo lugar en la terraza de un café de la céntrica plaza bilbaína, circuló rápidamente por las redes sociales.

Presentan una denuncia en el Juzgado de Guardia de Bilbo contra los autores de la agresión fascista de ayer por un "delito de odio". pic.twitter.com/F3NpxHcn4K — agustin goikoetxea (@goikodeustu) 28 de abril de 2017

En la grabación, un joven se acerca a un hombre sentado en la terraza, le llama "Gabilondo" y le pregunta: "Arriba España. ¿Tú eres proetarra?". Al mismo tiempo el agresor le echa un vaso de bebida por encima, le da un manotazo y una patada, antes de que el agredido busque refugio dentro del bar.

Posteriormente, una patrulla de la policía autonómica vasca identificó y estuvo con el agresor y con algún acompañante y confirmó que todos ellos eran hinchas del Betis.

La Ertzaintza contactó también con la víctima, que no ha presentado denuncia, por lo que la policía vasca da el caso por cerrado, ya que por una agresión de este tipo no se realizan detenciones. Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos en Euskadi, Nicolás de Miguel, ha calificado de "bárbaros" los actos del hincha del Betis y ha asegurado que "no tienen cabida en nuestra sociedad".

El Betis jugó este miércoles por la noche contra el Athletic en San Mamés (2-1), partido que se disputó sin incidentes, según hace constar la policía vasca.

El equipo andaluz condenó "enérgicamente" la agresión cometida por un seguidor bético y ha asegurado que "bajo ningún concepto representa a la afición verdiblanca". "Hechos como estos, contrarios a los valores que preconiza el fútbol y el Real Betis, deben erradicarse de nuestro deporte", subrayó el club verdiblanco en su cuenta oficial de Twitter.