Rudy Gay ficha por los Spurs de Pau Gasol

El alero Rudy Gay ha firmado este viernes un contrato de dos temporadas con los San Antonio Spurs de Pau Gasol por 17,2 millones de dólares. El jugador de Baltimore estaba en los Sacramento Kings, pero pasó seis temporadas en los Grizzlies, donde coincidió con los dos hermanos Gasol. Drafteado en el 2006, desde entonces solo otros dos jugadores han llegado a 13.000 puntos, 4.000 rebotes y 1.000 robos: Lebron James y Russell Westbrook.

Gay había estado negociando con varios equipos, entre ellos los Thunder de Oklahoma City, que ya se hicieron con uno de los fichajes del verano, el de Paul George, y los Jazz de Utah, el nuevo equipo de Ricky Rubio, que ha perdido a Gordon Hayward, con destino a unos Celtics que han mandado a Kelly Olynyk a Miami. Al final Gay ha optado por unirse a los Spurs, que consiguen a un gran jugador sin hacer un desembolso millonario.

LESIONADO EN EL TENDÓN DE AQUILES

Aunque se encuentra en plena recuperación tras la cirugía a la que tuvo que someterse por la rotura del tendón de Aquiles izquierdo, que sufrió el pasado 18 de enero cuando jugaba con los Kings, estará en plenitud de forma cuando dé comienzo la nueva temporada.

Gay no se quedó con la opción de un año y 14 millones que tenía con los Kings y prefirió entrar el mercado de los agentes libres, donde los Spurs siempre estuvieron interesados al considerarlo un jugador de gran valor individual y de equipo. El nuevo jugador de los Spurs, que lleva 11 años de profesional en la NBA, antes de lesionarse logró promedios de 18,7 puntos y 6,3 rebotes en los 30 partidos que disputó con los Kings.

Todavía sin confirmar pero muy encarrilado parece el traspaso deVince Carter, de 40 años, de los Grizzlies a los Kings, donde seguiría teniendo al lado a Zach Randolph, fichaje este sí confirmado. Carter comenzará su 20ª temporada como profesional.

NOWITZKI, 20 AÑOS EN DALLAS

Y 20 años, pero en la misma franquicia, acumulará también Dirk Nowitzki con los Dallas Mavericks, a los que llegó en la temporada 1998-99. Solo Kobe Bryant, con Los Angeles Lakers (1996-2016), había alcanzado las dos décadas con una mimsa camiseta. El alemán, además, firma por dos temporadas por un montante de 10 millones de dólares.

