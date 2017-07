Reconocimientos médicos para arrancar la pretemporada

Mañana de ajetreo en un primer día muy intenso en la actualidad del Córdoba CF. La plantilla blanquiverde dio el pistoletazo de salida a la pretemporada con el paso por el Hospital San Juan de Dios para realizar los pertinentes reconocimientos médicos. Desde las 08:30 de la mañana fueron pasando de uno a uno los fichajes (hasta nueve), los futbolistas que continúan del año pasado y los que suben del filial.

En este sentido la principal novedad fue la ausencia de Luso y Bijimine, a los que se está buscando la salida del club y que no aparecieron por el centro médico. Como ya informó ayer este periódico, Luso interesa al Nàstic de Tarragona, que tiene otras prioridades por delante del veterano centrocampista zaragozano. En el caso del central franco-congoleño, fuentes de su entorno aseguran estar en negociaciones con el Córdoba para reorientar su futuro.

El hecho de que no hayan acudido al reconocimiento médico no es más que una muestra más de que no entran en los planes de Luis Carrión y de que su salida puede estar cercana. Otro que también apunta a traspaso o rescisión pero que sí estuvo en la clínica fue Caballero. Con la salida de Deivid y la ausencia de Luso, el mediocentro madrileño es el único capitán de la pasada temporada que se entrenará esta tarde en el primer ejercicio de la pretemporada.

La primera plantilla del Córdoba está citada a las 19:30 horas en la Ciudad Deportiva para el primer entrenamiento de la pretemporada. En plena alerta roja por altas temperaturas, los valientes cordobesistas que se enfrenten al calor podrán disfrutar de la sesión, ya que es a puerta abierta. Posteriormente, a las 22:15 en la terraza del Hotel Córdoba Center se hará la presentación oficial de las camisetas y de los fichajes del Córdoba. El evento también será abierto a la asistencia del público y contará con otros jugadores que siguen del pasado año como Javi Lara.