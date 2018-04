Rechazada la décima petición de excarcelación de Sandro Rosell

La Audiencia Nacional ha decidido no variar un ápice su posición respecto a la situación del expresidente del Barça, Sandro Rosell. El exmandatario azulgrana ha visto como por décima vez, su petición de excarcelación ha sido denegada después de casi 10 meses en la prisión madrileña de Soto del Real.

La jueza Carmen Lamela mantiene en un nuevo auto que Rosell dispone aún de una fortuna en el extranjero y que existen, por tanto, riesgo de fuga. Así lo explica el diario 'El Mundo', que ha tenido acceso a dicho auto. Lamela es quien sostiene que el expresidente del Barça "ha hecho del delito una forma de vida".

Rosell y su abogado, Pau Molins, no comprenden cómo puede sostenerse la prisión preventiva durante tantos meses de alguien cuya labor de intermediación en los derechos de los partidos amistosos de la selección brasileña, y que le reportó unos ingresos de unos 15 millones de euros, no causó perjuicio a ninguna parte. De hecho, no consta denuncia de ninguna parte perjudicada.

DOLOR DE LA FAMILIA

Rosell se asoció con el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Teixeira, para la venta de los derechos de una veintena de partidos y la jueza Lamela considera de origen ilícito esa comisión y que posteriormente los ocultó a través de una sociedad panameña.

Ahora el letrado de Rosell volverá a recurrir al Tribunal Constitucional para la anulación de todos los autos y su puesta en libertad, en medio de la desesperación de Rosell y su familia, incapaces de ver un resquicio.

La jueza denegó tanto la puesta en libertad en función de una fianza como su traslado a una cárcel catalana, lo que ha dejado tocado al expresidente.