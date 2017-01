La Real amenaza con agravar la crisis del Madrid

La Real Sociedad es ahora la gran amenaza para el Madrid más incierto de la temporada después de haberse dejado en apenas tres semanas el crédito que le otorgaba su extraordinaria racha de 40 partidos sin perder. El Bernabéu no parece dispuesto a pasar una más, sobre todo a determinados jugadores, caso de Benzema y Danilo, por lo que Zinedine Zidane ha pedido a los aficionados que no se ceben con ellos e intenten sumar cuanto puedan para que la reacción del equipo blanco no se aplace.

“Hago un balance muy positivo de la primera parte de la temporada. Estamos en la pelea en la Liga y en la Champions. Estamos contentos de lo hecho hasta ahora, pero empieza la segunda vuelta y tenemos que tener la misma constancia que hemos tenido, sabiendo que va a ser difícil, pero también muy bonito”, ha dicho el técnico blanco, que ha recibido el respaldo de Florentino Pérez.

VISITA DEL PRESIDENTE

El presidente se ha pasado por Valdebebas y el entrenador no ha considerado su visita como algo especial ante las dificultades que atraviesa el equipo. “Viene de vez en cuando, cuando le apetece. Su mensaje siempre es positivo. Nos transmite su apoyo y el del club en general. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando”, ha añadido Zidane, que no se ha mostrado preocupado por el recibimiento que vayan a dedicar los aficionados al Madrid tras su eliminación copera.

Por si acaso, ha pedido al público que haga distinciones y apoye a todos los jugadores. Apuntaba claramente hacia Benzema y Danilo, quienes, por lo que el técnico ha dejado entrever, volverán a ser titulares ante la Real, además del recuperado Varane. “Karim está haciendo una gran temporada. Sabemos lo que puede dar en el campo y el público siempre quiere ver la mejor versión de los jugadores. Él tiene carácter y personalidad para aceptar que es así y no se va a borrar. Yo le voy a apoyar siempre y más cuando, entre comillas, tiene dificultades, cuando desde fuera le quieren molestar”, ha señalado el preparador blanco, quien de todos modos, no quiere hablar de campaña contra su compatriota, con quien ha negado tener un trato de favor.

"Lo único que tenemos Karim y yo más en común es el idioma. Trato a todos de la misma manera, todos son muy importantes para mí… Un jugador siempre puede dar más y el entrenador siempre quiere más de los jugadores. Mañana le voy a decir lo mismo. Las críticas son algo normal, pero yo no hablo de campaña. Él es muy fuerte, lo va a admitir y lo que quiere es jugar para hacer lo mejor para el equipo. Yo quiero que los jugadores den el máximo y aunque nos critiquen de manera injusta lo importante es lo que nos puede aportar un jugador”.

AYUDA PARA DANILO

Antes había dado también su respaldo más absoluto a Danilo. “Está listo para jugar y quiere jugar siempre. No se borra, tiene personalidad y confianza en su juego. Necesita la ayuda de todos sus compañeros, como todos, y sobre todo el de la gente, que va a venir a apoyar al equipo. Estamos con ellos y ellos con nosotros. Es un público exigente y eso es bueno para nosotros. Vamos a ganar con su ayuda, no tengo ninguna duda”, ha manifestado Zidane, que cree que a la Real no le va a afectar la eliminación en la Copa ante el Barça: “Son muy buenos y te pueden meter en dificultades”.

La idea del conjunto vasco no es otra que la de aprovechar la tensión que vive el cuadro madridista. Como dice Xavi Prieto, parece un buen momento para ir allí. “Les tenemos máximo respeto, pero nosotros, pese a todo, estamos bien, con las ideas muy claras y vamos a ir a ganar”, asegura el capitán realista.