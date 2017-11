Ramos: "Si fuese por mí, Neymar vendría al Madrid en diciembre"

Neymar no está a gusto en el PSG y cada vez parece más cerca de jugar en el Madrid. Es algo que muchos culés ya imaginaban cuando salió del Barça, aunque se veía más como algo que podía suceder en un futuro más o menos lejano.

El astro brasileño no solo tiene problemas con algún compañero como Cavani, también con el técnico Unai Emery y no se descarta que pueda cambiar de aires a final de temporada. No le faltan apoyos al exazulgrana en el club blanco, empezando por el capitán Sergio Ramos.

"Un jugador distinto"

El central no escondió su deseo en una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER. "A mí me gusta tener a los mejores y Neymar es uno de ellos, ojalá venga. Es uno de los mejores del mundo. Lo que habría que negociar es el cumpleaños de su hermana", comentó Ramos entre bromas.

El defensa remarcó la calidad del delantero. "Es más fácil que Neymar venga pasando por París que directamente desde el Barça, lo traería sin ninguna duda, es un jugador distinto que marca la diferencia, yo ya le tengo abierta la puerta por si quiere venirse en diciembre. Además tengo buen rollo con él", comentó el capitán blanco.

Mensaje a Cristiano

El central valoró también la crisis goleadora de Cristiano y sus expresiones en el campo. "Lo veo bien. No vamos a cambiar a Cris a estas alturas, no me sorprende que se vaya mosqueado si no marca y ganamos 3-0. Sabemos vivir con su forma de ser, pero sabemos que quizá no es lo mejor. Pero él se juega el Balón de Oro y premios individuales, no se le puede reprochar nada, nos da más de lo que nos puede disgustar alguno de sus gestos", añadió.

En lo que sí criticó al luso fue en la valoración de la plantilla tras la marcha de James y Morata. "No estoy de acuerdo en lo que dijo, creo que es una opinión ventajista porque en las Supercopas que ganamos a principio de temporada no se acordaba nadie", concluyó.