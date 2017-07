Rakitic: "El clásico no será un amistoso"

Ivan Rakitic cree que Neymar continuará en el Barça. No se atreve a asegurarlo como Gerard Piqué, quien anunció que “se queda” aunque luego reculara y matizara que era una opinión personal. “Creo que seguirá con nosotros, por que no se ve nada diferente en él, no ha cambiado en nada y en los partidos va al cien por cien”, es la tesis de Rakitic.

El centrocampista anda pendiente del brasileño, como los culés y todo el planeta del fútbol, pero asegura que el vestuario vive el runrún con absoluta normalidad. “’Ney’ ya sabe que es una parte muy importante de nuestra familia y nota ese cariño”, sostiene Rakitic. “El cariño que recibe aquí no lo recibirá en ningún lado”, se atreve a pronosticar su compañero. Y si se marcha, conservará el apoyo del grupo, anuncia Rakitic.

El Madrid será la tercera prueba de la pretemporada. Un reto para que algún jugador que no sea Neymar estrene la cuenta realizadora. Solo ha marcado el brasileño hasta ahora. “El clásico no es un amistoso”, opina Rakitic, sobre el primero de los cinco encuentros ante los blancos de la temporada. Podrían llegar a enfrentarse nueve veces si se cruzaran en la Copa y en la Champions. De momento, están garantizados los de la supercopa y los de la Liga.

“Queremos seguir preparándonos de la mejor manera, y eso significa hacer un partido y poder ganarlo”, afirma Rakitic. “Si jugáramos ahora un partidillo –decía este jueves antes del primer entrenamiento en Miami, en la Universidad de Barry- también querríamos ganarlo, o sea que esa es siempre nuestra mentalidad”.