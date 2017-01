Rafa Muñoz: "Quiero que los nadadores tengan cosas que yo no tuve"

El exnadador cordobés Rafa Muñoz apadrinará el regreso al calendario deportivo de la FAN de la Copa Andalucía de clubs. El actual plusmarquista mundial de 50 mariposa, retirado de las competiciones desde el 2015, estará este viernes en la presentación y verá en directo la totalidad de la competición. El nadador que obtuvo 5 títulos europeos de 50 mariposa (tres absolutos y dos júniors), fue doble medallista de bronce en los Mundiales de Roma (2009) y nadó en los Juegos de Pekín (2008), opina sobre la actualidad de la natación a nivel andaluz y nacional.

-¿Por qué ha decidido viajar a Mairena para apadrinar la disputa de la Copa Andalucía de clubs de natación?

-En los últimos meses se ha producido un cambio en la presidencia de la Federación Andaluza y hay un proyecto para que en las selecciones andaluzas haya un exnadador que ayude a los nadadores actuales. La idea es que sirva para ayudar a los nadadores que por cualquier motivo estén faltos de confianza para que se sientan apoyados. La verdad es que me ha hecho ilusión que hablen conmigo, más que nada porque quiere decir que me tienen en cuenta. Los nuevos gestores de la FAN quieren dar un apoyo a los deportistas para que tengan cosas que en su momento yo no tuve. Quero que los nadadores tengan cosas que yo no tuve. Los años pasan y las etapas deportivas son diferentes. Los deportistas necesitan el apoyo de un nadador para que sirva de vínculo entre ellos y los técnicos. Se trata de una figura que no la hay en las otras comunidades y que si la ponemos en marcha nosotros, otras pueden que lo hagan también. Creo que ha llegado la hora de cambiar las cosas. Las personas que ahora gestionan la FAN tienen una mentalidad diferente y cambiarán algunas cosas. Creo que estos cambios serán para mejor.

-Usted ganó con el Navial la última edición de la Copa Andalucía que se disputó. ¿Qué recuerda de aquella competición?

-Han pasado once años desde entonces. No me acuerdo de mucho pero sí de que disfruté de estar con mi equipo. Siempre he sido un nadador al que le ha gustado representar a su club.

-¿Cómo ve ahora desde la distancia la natación nacional?

-Pienso que los deportistas deben formar parte de la estructura de la natación, pues deben ser un pilar fundamental tanto en los clubs como en las federaciones. Hay que saber escuchar lo que necesitan y si la mayoría se quejan, pienso que se tienen que tener en cuenta estas opiniones.

-¿Cómo ve el apoyo que hay actualmente a los deportistas en España?

-Si seguimos los Juegos Olímpicos comprobamos que España es uno de los países que mejor paga las medallas. Sin embargo, luego no hay nada más. Hay que seguir luego ayudando y dedicando tiempo al deportista. En Estados Unidos no pagan más por las medallas pero luego ofrecen muchas salidas a sus deportistas.

-Si analizamos su palmarés aparecen decenas de medallas y récords nacionales e internacionales que ocuparían muchos folios. Sin embargo ¿Qué le ha quedado al final de todo esto?

-Muchas estadísticas, muchos momentos, experiencias, vivencias pero poco más, da pena la verdad. Tenemos deportistas en España a los que tras dedicar tantas horas de esfuerzo durante tantos años habría que ofrecerles colaborar de alguna manera. Personalmente, mi adiós ha sido agridulce y en la sombra aunque por otra parte ha sido el que yo he querido.

-¿Qué le gustaría que cambiara en la natación española?

-Me gustaría que a nivel deportivo, si mi hijo fuera nadador, lo trataran mejor que a mí. Para empezar que intentaran escucharlo y no callarlo. También que le ofrecieran más opciones para que figurara y fuera valorado más. El deportista es un eslabón muy importante en cualquier federación.

-Usted fue pionero utilizando un psicólogo. ¿Qué opina sobre esta figura?

-En el deporte hay buenos, malos momentos y fracasos. Cuando vemos que hay un compañero que lo está pasando mal hay que apoyarlo, pues si no hay un buen ambiente en un equipo, la competición en general, y los relevos, por ejemplo, en particular, no saldrán bien. Así, de la misma forma que los nadadores tienen que apoyarse y el técnico debe cuidar que las sinergias sean las adecuadas, también hace falta la figura de un psicólogo. Pedir la ayuda de un psicólogo no quiere decir que estés loco, simplemente puede ocurrir que tengas tu cabeza desordenada y necesitas un especialista que te la vuelva a ordenar.