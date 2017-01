Rafa Muñoz apadrina el regreso al calendario de la Copa Andalucía de clubs

El actual plusmarquista mundial de 50 mariposa, el cordobés Rafa Muñoz, acompañado del concejal de Deportes de Mairena del Aljarafe, Julián Guerra, el presidente de la Federación Andaluza de natación, Juan Méndez, el director deportivo de la FAN, Antonio Reina, y el presidente del Club Natación Mairena, Óscar Guerrero, han presentado laCopa de Andalucía por clubs que se desarrollará en el Centro Acuático de Cavaleri los días 21 y 22 de enero. Los protagonistas han coincidido en destacar la importancia de la recuperación de este evento para la natación andaluza. Como curiosidad cabe destacar que Rafa Muñoz estuvo presente en la última edición, celebrada en Cádiz en el año 2006, aún en edad júnior e imponiéndose en 50 y 100 libres, 4x50 y 4x100 estilos y 4x50 libres. Además consiguió el título con su equipo, el Navial.

Abrió el turno de intervenciones el presidente del Club Natación Mairena, Óscar Guerrero, que centró su alocución en destacar la importancia de recuperar esta competición y de su celebración en Mairena, que se ha consolidado en los últimos años como sede de eventos importantes en el mundo de la natación. También destacó el importante impacto económico para la ciudad que supone la celebración de esta Copa de Andalucía, con más de 260 nadadores, y los aficionados que vengan a Mairena durante el fin de semana. Cedió el turno de palabra al presidente de la Federación Andaluza, Juan Méndez, que planteó la celebración de esta Copa como uno de los importantes proyectos que quería poner en marcha desde su llegada al máximo organismo de la natación andaluza. Prueba de ello es el gran interés mostrado por los equipos por estar presentes en esta nueva edición.

En el capítulo deportivo, Antonio Reina diseñó las líneas maestras de esta Copa. Esta competición reunirá a 12 equipos en categoría masculina y femenina que pelearán por la Copa de Andalucía. Los 8 primeros clasificados de esta edición ostentarán la categoría de Primera División para la próxima temporada, mientras que el resto competirá en Segunda División junto al resto de equipos que se incorporen a la competición. En total estarán presentes 267 nadadores, 141 en categoría masculina y 126 en la femenina. En esta ocasión estarán presentes los equipos femeninos del Mediterráneo, Almería, Granada Ogíjares, Náutico de Motril, Inacua Málaga, DKV Natación Jerez, Mijas, Alcalá, Universidad de Granada, Bahía de Cádiz, Navial y Club Natación Mairena. Por su parte, lucharán por la Copa en la categoría masculina el Mediterráneo, Granada Ogíjares, Náutico de Motril, Inacua Málaga, Portuense, Mijas, Alcalá, Universidad de Granada, Navial, H2o El Ejido, Universidad de Sevilla y Club Natación Mairena. Los clubs Mairena y Navial (29), Alcalá (26), Mediterráneo (22) y Granada Ogíjares (21) son los que han inscrito más nadadores.

Para terminar la presentación tomó la palabra el concejal de Deportes, Julián Guerra, que puso en valor la importancia de este tipo de eventos para el municipio desde todos los puntos de vista para convertir a Mairena del Aljarafedurante el fin de semana en epicentro de la natación andaluza.

Por su parte, Rafa Muñoz señaló que “hay un proyecto para que en las selecciones andaluzas haya un exnadador que ayude a los nadadores actuales. La idea es que sirva para ayudar a los nadadores que por cualquier motivo estén faltos de confianza para que se sientan apoyados. La verdad es que me ha hecho ilusión que hablen conmigo, más que nada porque quiere decir que me tienen en cuenta. Los nuevos gestores de la FAN quieren dar un apoyo a los deportistas para que tengan cosas que en su momento yo no tuve”.

Tras participar en la presentación, Rafa Muñoz dará el sábado a las 16.30 horas una charla a nadadores y padres y madres de nadadores en el salón de actos de Cavaleri. También recibirá un homenaje de la FAN el sábado a las 19.45 horas en Cavaleri y firmará autógrafos en la piscina de Mairena a partir de las 9 de la mañana del domingo. La competición de la Copa Andalucía arrancará el sábado a las 11.30 horas y terminará el domingo a las 18.20 horas enCavaleri.