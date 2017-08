Un punto de sensatez

Viene bien a este Córdoba que un cordobés, capitán y jugador con llegada a la afición mande un mensaje de sensatez ante algunas voces que, en verano y cuando aún queda más de una semana para que empiece la Liga, deslicen tics de temprano triunfalismo. Las seis victorias logradas en verano pueden verse desde cualquier punto de vista. Quien se quede con los resultados podrán soñar. Victorias ante un Segunda, un Primera, un Segunda B, dos Terceras y un combinado sub 23 de Kenia.



Javi Lara reconocía ayer que «todo va muy bien», pero avisaba de que «no hay que olvidar que es pretemporada». De hecho, cuando se le preguntó por su punto de vista sobre la Segunda que se va a ver, el montoreño explicó que «pienso que con los tres equipos descendidos es complicado competir económicamente. Luego en el campo eso hay que demostrarlo, como se vio el año pasado», mientras que sobre el papel que le espera al Córdoba fue prudente: «Nosotros podemos ser uno de los equipos que podemos optar a estar arriba, pero eso hay que demostrarlo en el día a día».



Para ello, se esfuerza tanto él como el grupo. «Estamos intentando mejorar día a día en muchos aspectos y uno de ellos es el de la presión y estar cada vez más juntos. Queremos robar rápido el balón e ir así a por el partido».



Habló el capitán de uno de los aspectos del juego en los que ha de mejorar este Córdoba para cuando se encuentre con la competición. No en vano, los que se olvidan de resultados recalcan que cuatro de esos seis equipos a los que se enfrentaron los blanquiverdes estaban muy lejos de un nivel como para ponerles en problemas, como los que tuvo en la segunda mitad ante el Betis o el Almería.



Así, ante la llegada de la competición y a pesar del alud de fichajes de hace más de un mes, aún le falta a este Córdoba mejorar y completar la plantilla. ¿Dónde y quiénes? Javi Lara no quiso cruzarse con la línea que marca el club. «Todo lo que venga para mejorar que venga. Es verdad que tenemos un equipo polivalente y eso quizás dificulte el que vengan jugadores, pero eso es una opinión mía. La defensa puedes pensar que puede faltar algo, por ejemplo, pero luego ves a Caro, que rinde en varios puestos, en mediocampo hay mucha variedad, en ataque puede jugar también Alfaro o Markovic, y Romero puede jugar por la derecha. De todas formas lo que venga para mejorar bienvenido será», comentó el centrocampista blanquiverde.



En clave más personal, aunque sin olvidar el deseo del club y de la afición, Javi Lara habló de lo que representa estar en el Córdoba. «Todos los días te imaginas jugar en Primera en el club de tu tierra. Sabemos que es muy difícil, porque en Segunda División todos los equipos tienen el objetivo de estar arriba, y cada año todo está más igualado. La ilusión está ahí y ojalá pueda ser este año», deseó Lara.

Finalmente, el montoreño habló de su renovación. «Cuando las cosas dependen de uno siempre están más claras. Yo quería seguir aquí, por suerte jugué todos los partidos y salieron muchas cosas, pero tenía claro que me había costado mucho llegar aquí y quería seguir. No fue un caso muy difícil» el de su renovación, aunque reconoció que «ya perdí dinero cuando vine. Es muy difícil jugar donde tú quieres jugar. Cumplí un sueño jugando en Primera con el Eibar en los campos del Barcelona, Atlético o Real Madrid y pensaba que eso era lo máximo. Luego jugué aquí y mi cuerpo me ha transmitido algo que no había sentido nunca», aseguró.