De los que pueden subir

Existía una cierta creencia en el vestuario del filial de que José Luis Oltra no se llevaba a jugadores del filial, especialmente en el arranque de la presenta temporada, por no desvestir los santos de Carrión. El valenciano hacía tiempo que le había echado el ojo a Javi Galán, aunque no se demostrase en las convocatorias y aunque lo intentase reconvertir en lateral.

Con la promoción del que ha sido entrenador del segundo equipo desde finales de la campaña 14/15 hasta finales de noviembre, con el que el B ha vivido un descenso, un ascenso holgado y un arranque de temporada complicado, hay varios jugadores del segundo equipo con opciones, más o menos serias, de que puedan tener su oportunidad con los grandes.

El que tiene que subir en el nuevo año es Marc Vito, ya con Razak en la Copa África, aunque muy difícilmente le quitará el puesto a Pawel Kieszek. Moha Traoré ya ha disfrutado de minutos en Copa, aunque las bandas y el puesto de delantero centro están cubiertos. Por su parte, Jordi Ortega, al que aún no se le ha visto en el primer equipo, es indiscutible en el segundo equipo y acaba de ver ampliado su contrato hasta 2020. El catalán, sin embargo, es más difícil de encajar en estos momentos en el A, ya que en el filial hace las veces de pivote, un puesto cubierto con Luso y Edu Ramos en el esquema actual.

Luego está Pablo Vázquez, el único central fijo en todo el curso del B y que hizo la pretemporada en Holanda. El de Gandía ya tuvo una actuación más que destacada en el Carranza, en la primera ronda copera, de ahí que sorprendiese que no tuviese minutos ante el Málaga. Con los problemas en defensa del primer equipo y la probable falta de efectivos para el inicio del año, el ex del San Fernando tiene las puertas del primer equipo abiertas. Ahora bien, firmó solo por una campaña y no se ha anunciado su renovación. Lo normal es que si el jugador tiene minutos y cumple se le llamen para la renovación y continuar así con la política del club de atar a los que considera valores de la cantera, como son los casos de Esteve, Galán, Vito, Ortega, Vera o algún juvenil, como Samu González.

En cualquier caso, las aportaciones de los jugadores del segundo equipo dependerán de lo que haga el club en el mercado invernal, si decide reforzarse o tira con lo que tienen. La baza a favor de los chicos del B es que se pueden ahorrar el período de adaptación; en contra, la falta de experiencia en Segunda A.

Canteranos, a la expectativa

Mientras, los canteranos quedan a la expectativa de que con los cambios puedan llegar sus oportunidades. Fran Serrano se va recuperando de un inicio de temporada muy irregular; José Antonio González ha conseguido hacer con un puesto en el once titular, máxime tras la subida de Esteve; y a Sebas Moyano, con su peculiar situación contractual, aunque con todo el cariño mostrado en público del entrenador, le está costando algo más este año. Tampoco le han respetado las lesiones.

Desde que Carrión se quedó con el Córdoba B, hasta nueve jugadores del filial han tenido más o menos protagonismo en el Córdoba: Bijimine, Fran Serrano, Alberto Quiles, Sergio García, Abel Moreno, Moha Traoré, Javi Galán, Esteve y Pablo Vázquez.