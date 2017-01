Prudencia y presión por el ascenso

LUIS MIGUEL CARRIÓN

«No dan una copa, no es una final, pero sí será clave»

Luis Miguel Carrión es consciente de todo lo que rodea al equipo: desde arriba -sobre todo- y desde abajo, por lo que se ha centrado en hablar solo y exclusivamente del siguiente partido. Muy poco, por no decir nada, de objetivos o de aspiraciones. Y por ahora parece marcharle bien ese plan, por lo que ayer se le recordaron las declararaciones de Rubén Baraja. El pucelano es consecuente con el objetivo de los franjirrojos, de ahí la presión que intenta meter desde el primer día del 2017.

Carrión, más comedido y sabedor de lo que hay, quiso descargar de las espaldas de su equipo esas aspiraciones de ascenso impuestas desde la cúpula, de ahí que recordara que «una final no es porque no vamos a ganar ninguna copa al acabar, pero es un partido importante». Eso sí, el técnico blanquiverde admitió que «tenemos la posibilidad de engancharnos arriba, de juntarnos con los equipos que pelean el play-off y es lo que queremos», por lo que tuvo que reconocer que el de mañana «es un partido clave para nosotros». Dentro de su línea de moderación, el preparador cordobesista recordó que «llevamos un tiempo mal en casa, salvo al Málaga, que le ganamos, pero en Liga no vamos bien», afirmó, por lo que «tenemos que cambiar ya; la gente viene con ilusión al campo y nosotros queremos darle una alegría a la gente, que se ha enganchado un poco con el equipo y hay que aprovecharlo».



Finalmente, Luis Miguel Carrión analizó al rival, un Rayo Vallecano que ha mejorado levemente con Baraja y que se está reforzando en el mercado invernal de fichajes. «Es un equipo con gente muy buena que viene de Primera, con jugadores muy buenos, con buenos números en Primera», recordó el técnico, que además señaló que los franjirrojos también «tienen sus puntos débiles», aunque «Baraja seguro que piensa eso de nosotros». Sobre la situación atípica de los rayistas, el técnico blanquiverde comentó que «cuando tienes jugadores que han estado en Primera, equipos buenos que han rendido bien, bajar a Segunda cuesta, vas a campos que se complican. Hay un proceso de adaptación. Ahora están bastante mejor y tienen mucha calidad. Eso no quita que nosotros seamos capaces de ganar», avisó.

RUBÉN BARAJA

«Será una final; y los dos siguientes, en casa, también»

Rubén Baraja, entrenador del Rayo Vallecano, no dudó ayer en calificar como de «final» el encuentro de mañana, dentro del primer mes del año, enero, que ha de ser «vital» para las aspiraciones del Rayo Vallecano. «Para nosotros el mes de enero tiene que ser vital desde el inicio. Tenemos un partido en Córdoba importante y a partir de ahí otros en casa que van a convertirse en finales para meterte en la dinámica de donde queremos estar, que es con los equipos de arriba», avisó el pucelano en rueda de prensa.



«Querer estar arriba supone ganar partidos, conseguir puntos y sacar buenos resultados. Tenemos que empezar a pensarlo desde principio de año. El partido de Córdoba es la primera oportunidad para hacerlo y hay que encararlo con la mentalidad de hacer las cosas bien y sacar los tres puntos», declaró Baraja, elevando así el nivel de presión a su equipo, que tiene como objetivo ineludible el ascenso a Primera.



También habló Baraja del rival, un Córdoba que «si ves su alineación» ante el Alcorcón «guarda el grueso del equipo titular y tiene jugadores que estamos a la espera de saber si estarán listos, porque vienen de lesiones. Realmente es un poco incógnita. Lo importante es centrarnos en nuestro trabajo y en lo que queremos nosotros en ese partido del Rayo», señaló.

El Rayo ha incorporado al portero Tomás Mejías en el mercado invernal de fichajes para suplir la carencia en la portería de los vallecanos, que aspiran a reforzar el plantel después de la salida de Piti, que se ha ido al fútbol chipriota.



«Me gusta que esté la plantilla diseñada para dos por puesto, aunque algún jugador pueda tener varias alternativas y jugar en varias posiciones. La idea que tengo es que haya 21 o 22 jugadores. Es lo que creo lógico para la competición que queda y la exigencia que vamos a tener estos cinco meses», explicó el técnico franjirrojo.



«Necesitamos que el equipo se fortalezca y se haga fuerte en cuanto a grupo, porque vamos a tener que jugar con una exigencia muy alta desde el minuto uno, empezando por el partido de Córdoba. Lo que hemos hecho hasta ahora nos ha servido para asentar las bases del futuro y tenemos que empezar a crecer», sentenció.