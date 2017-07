Primera toma de contacto para el Córdoba de Carrión

El nuevo Córdoba de Luis Miguel Carrión afronta su primera prueba de fuego ante un combinado de la liga de Kenia, esta noche a las 21.00 horas en el estadio El Maulí de Antequera. Será la primera cita en la que los aficionados cordobesistas podrán ver en acción a los fichajes (hasta nueve), ya que el encuentro es televisado por Gol TV en directo. Y aquellos interesados en acudir a Antequera podrán hacerlo por el precio simbólico de un euro.

Tras cinco semanas sin fútbol llega la hora de resintonizar con el Córdoba, y aquellos más despistados apenas reconocerán tres o cuatro caras del once que saltará al campo antequerano para hacer frente al desconocido combinado africano. Y es que a la llegada de nueve refuerzos ha seguido la salida de hasta 14 jugadores que fueron parte de la primera plantilla la pasada campaña. Primero fueron los que cumplían contrato: Razak, Héctor Rodas, Juli, Rodri, Bíttolo, Bergdich, Pedro Ríos, Piovaccari y Samu de los Reyes. Y luego los que fueron rescindidos: Borja Domínguez, Antoñito, Guille Donoso, Luso y el caso más sonado, Deivid. Y eso sin contar a hombres que o bien están fuera pero sin confirmación oficial (Abel Moreno) o están negociando su salida (Bijimine).

Una revolución para formar un grupo a la medida de Luis Carrión, joven, con hambre, más inexperto que el bloque de la 2016/17 pero con juventud y deseo de demostrar muchas cosas. La base del centro del campo, la parcela que mueve al resto del once, se mantiene. Mañana es día para probaturas de todo tipo, pero no es descartable que Carrión comience con Edu Ramos, Aguza y Javi Lara en el centro del campo. En el eje de la defensa habrá minutos para Josema, Caro, João Afonso e incluso para ver cómo rinde Álex Vallejo en esa posición. Y en los laterales presumiblemente serán titulares Pinillos y Fernández. Arriba, Javi Galán y Jaime Romero son los únicos extremos puros, aunque el ex de Osasuna se disputará el puesto con Alfaro, que está entrenando en la derecha. Para el ataque tanto Jona como Guardiola y Quiles tendrán minutos para marcar su primer tanto como blanquiverdes. Sin apenas información del rival keniata, los hombres de Carrión tendrán en este partido una oportunidad de seguir conociéndose, acoplarse, ajustar errores y adaptarse al esquema del barcelonés, que a tenor de lo ensayado en los pocos entrenamientos realizados seguirá siendo el 4-1-4-1, con preferencia por robar con presión adelantada, tener el dominio del balón y entrar por las bandas.