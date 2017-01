Podio sin azafatas en Australia

Este martes ha arrancado en Australia el Tour Down Under, la primera de las 37 pruebas -nueve en España- de las que consta el UCI World Tour. Entre sus atractivos está la participación de Peter Sagan, doble campeón del mundo, y Esteban Chavez, segundo del Giro y tercero de la Vuelta a España. Pero este Tour, que se celebra entre los días 17 y 22 de enero, tiene otra característica que no se había visto antes. El Tour Down Under 2017 es la primera prueba ciclista sin azafatas de podio.

Tras la primera etapa, en la que el australiano Caleb Ewan ha acabado primero, se ha podido ver el cambio que la organicación del Tour anunció que llevaría a cabo. Este martes, Ewan ha subido al podio pero el maillot de ganador de la etapa se lo ha puesto un compañero y se ha celebrado la ceremonia del podio sin que hubiera las tradicionales azafatas entregándole el premio y posando con él para hacerse fotos.

La organización manda un mensaje contra la cosificación de la mujer. Pretende que se inspire la competitividad, valores positivos del deporte y la pasión por el ciclismo y desea que el ejemplo lo den los corredores e integrantes de los equipos y que las mujeres formen parte del deporte de otra manera que no implique la exhibición de su cuerpo.