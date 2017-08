Piqué quita hierro a las polémicas fotos con Neymar: "Fue una casualidad"

Gerard Piqué ha quitado trascendencia a las fotos en que aparecían varios jugadores del Barça con Neymar, en una fiesta privada, el mismo día en que el Barça hizo pública la demanda ante la FIFA al jugador brasileño. El defensa azulgrana repasó este y otros temas en el Casino de Barcelona, antes de jugar una partida de póquer organizada por Poker Stars, en declaraciones recogidas por el diario 'Marca'.

"No estamos dolidos con la directiva para nada. Las fotos que han causado todo este ruido son cosas que pasan. Fue una casualidad. El club emitió el comunicado de su demanda contra 'Ney' a las cuatro, cuando nosotros ya estábamos en la fiesta", aseguró Piqué. "No tenemos que estar enterados de todo. Tampoco nos comunicaron nada. Son fotos normales con un exjugador que era compañero y amigo de muchos de la plantilla. Son unas fotos que se hacen en un cumpleaños de niños en el que nos lo estábamos pasando bien. Si los jugadores queremos dar un mensaje a la directiva lo hacemos en privado. Nos sentamos con ellos y lo comentamos. No necesitamos utilizar las redes sociales ni enviar mensajes a través de fotos. Se ha sacado todo de contexto. Ha dado la casualidad de que todo se produjo al mismo tiempo, pero hay que quitarle hierro al asunto. No estamos enfadados ni mucho menos. Tampoco hay falta de comunicación con la junta. Ya lo dije en el Bernabéu, tenemos que ir todos a una. El trabajo que está haciendo la directiva seguro que es el mejor que puede hacer. Y seguro que hasta el 31 de agosto, en que acaba el mercado y en el tema de fichajes, que es uno de los que más se ha comentado, harán lo mejor posible. Tienen nuestra plena confianza, todavía queda una semana para fichar y veremos qué sucede".

EL ENFADO DEL SOCIO

Piqué habló asimismo de la situación de los seguidores azulgranas: "Puedo entender que para la afición la salida de Neymar les haya molestado. Pero tienen que entender que 'Ney' ha sido compañero durante cinco años y que ha sido mucho más porque es un gran amigo. Independientemente de que el fútbol es muy importante, al final lo que importa es la amistad y la persona. Porque haya salido de una manera o de otra no vamos a renunciar a la amistad que tenemos con Ney. Es un gran amigo mío y de otros muchos compañeros de la plantilla y pudimos compartir la fiesta de sus niños con los nuestros. Compartir unas fotos de esa fiesta no hace ningún daño. Entiendo que haya gente que no comprenda cómo se ha ido. Ha habido un club que ha pagado la cláusula y 'Ney' ha decidido marcharse. Él decidió irse y eso no cambia nuestra amistad. Solo faltaría que no pudiéramos hacernos fotos o mostrar nuestra amistad o tener que esconderla".

LA RENOVACIÓN DE MESSI

Sobre la controvertida renovación de Messi, aún no firmada oficialmente, Piqué aseguró: "Messi o cualquier jugador tiene derecho a firmar y renovar cuando él quiera. Al final la renovación es una cuestión del club y el jugador. Y cuando se ponen de acuerdo encuentran un día para firmar y ya está. Espero que esto suceda lo antes posible".

En cuanto a la situación del Madrid, verdugo del Barça en la reciente Supercopa de España, el central azulgrana desmintió que el equipo azulgrana sea inferior ahora al madridista, tal como él mismo sugirió tras el partido de vuelta. "No creo que a nivel de plantilla seamos inferiores. Uno por uno no somos inferiores, pero en el partido del Bernabéu fueron superiores. El Madrid es el que ha ganado Liga y Champions y es el que defiende los títulos en las dos competiciones. Es el equipo que ahora está haciendo bien las cosas. Están en una buena racha y cuando un equipo está en una dinámica tan positiva es muy complicado darle la vuelta. Pero cualquier club en el mundo hay un día que pierde y nosotros estar ahí para aprovecharlo".