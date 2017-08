Piqué admite que mintió cuando dijo que Neymar se quedaba

La sinceridad de Gerard Piqué ha puesto al descubierto una serie de mentiras en la marcha de Neymar. Empezando por la suya. Con el tuit del "se queda" en el que afirmaba algo que no se produciría. "Sabía al cien por cien que 'Ney' se iba", ha aclarado el defensa del Barça.

En realidad, lo sabía desde hacía varias semanas. Desde la boda de Leo Messi en Rosario, el 30 de junio. Neymar lo avanzó a varios compañeros, incluso convenció a Dani Alves, que estaba en la Juventus y negociaba con el Manchester City, de que fichara por el PSG. Primero llegó el defensa, luego el delantero.

Mentira a conciencia

Piqué ha reconocido que mintió abiertamente al escribir el famoso tuit el pasado 23 de julio desde Estados Unidos. "Se queda" afirmó, adjuntando la sentencia con una foto de él y Neymar. Tres días después, ya en Washington, aclaró, que se trataba de "una opinión personal". Este sábado, en vísperas de las Supercopa, creía llegado el momento de "explicarlo todo". Es decir, que Neymar adelantó el 30 de junio que se iba, y que el 23 de julio seguía con la misma idea en la cabeza, pese a que Piqué escribió lo contrario.

"No salió bien la jugada. Fue como cuando te marcas un farol en una mano de póquer y no sale bien", ha dicho el futbolista barcelonés, que ha querido disculparse: "Yo no soy un medio de comunicación y no tengo que dar noticias ni ser portavoz de nadie". De paso, ha criticado que los periódicos le creyeran (por ser compañero de Neymar y por la presunción de veracidad que merece cualquier persona y la confianza que se tiene en él) y ha apuntado que utiliza Twitter como quiere.

Ernesto Valverde, por su parte, ha afirmado que supo que Neymar dejaba el Barça "cuando vino a decírmelo al despacho". La escena debió de ser el miércoles 2 de agosto, poco después del regreso del futbolista de Shanghai por unos compromisos publicitarios. "Se hablaba y se intuía y algún jugador lo había comentado, pero a ciencia cierta no lo supe hasta el último día". Tras acudir a Sant Joan Despí a despedirse, Neymar voló a Oporto a pasar la revisión médica con el PSG y al día siguiente ya viajó a París.

Pese a que Piqué y otros jugadores sabían de la marcha de Neymar, el defensa desconoce si el presidente, la directiva o la secretaría técnica estaban al corriente de las intenciones del brasileño. En cualquier caso, él no fue capaz de avisar a nadie de las intenciones del delantero. "No es mi trabajo, estamos aquí para jugar a fútbol", ha respondido Piqué que, en cambio, al escribir el tuit, pretendía "ayudar al Barça" para que "la presión de la opinión pública" convenciera a Neymar de quedarse.

Papeles en evidencia

Las confesiones de Piqué, sin embargo, dejan en evidencia el papel jugado por la mayoría de personajes que se han visto involucrados en el traspaso más grande de la historia del fútbol con los 222 millones que ha pagado el PSG en nombre de Neymar.

El delantero brasileño y su padre escondieron sus intenciones hasta el 31 de julio, fecha en la que tenían que cobrar un segundo plazo de 25 millones como prima de la renovación firmada en octubre; Josep Maria Bartomeu, el presidente dijo estar "muy tranquilo" y negaba que Neymar pudiera irse. Como lo negó el vicepresidente Jordi Mestre cuando aseguró "al 200%" que Neymar continuaría y Robert Fernández, el secretario técnico, al garantizar que el PSG no pagaría la cláusula.