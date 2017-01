El peor Córdoba de González en Segunda

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Demasiado tiempo jugando con fuego. Desde la llegada de Gonzalez las plantillas siempre han ido a menos sobretodo desde el descenso de Primera. Algo realmente bochornoso. No se puede presumir de gestión y de que el problema no es economico y no apostar mas con lo deportivo. Sr GONZALEZ JR si quiere ganarse al cordobesismo que sus palabras se correspondan con sus hechos. TENEMOS UN EQUIPO MUY JUSTITO