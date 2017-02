Los nombres propios en la previa del Lugo-Córdoba

SERGIO AGUZA / ASÍ LE VE SU NUEVO ENTRENADOR

En el doble pivote o como interior

Sergio Aguza hizo su primer entrenamiento y entró en la convocatoria. Carrión le ve «un poco todoterreno. Creo que su posición es en el doble pivote o de interior. Sí que es verdad que es un jugador que me gusta mucho. Este año ha tenido partidos buenos. Es un jugador que me gusta», y al que no ve como mediapunta.

BORJA DOMÍNGUEZ / PRESENTADO EN EL CARLOS TARTIERE

“El interés no era grande y decidí venir”

Borja Domínguez fue presentado ayer como nuevo jugador del Real Oviedo. El gallego, que fue cedido por el Córdoba con una opción de compra por parte del club carbayón a final de la actual temporada, comentó en el acto que «cuando me enteré del interés del Real Oviedo me pareció un reto importante y me hizo ilusión. Se lo trasladé al Córdoba, y, aunque pensé que era importante para el club, me dijeron que su interés no era tan grande, así que decidí venir y voy a dar todo de mí aquí». El centrocampista aseguró estar dispuesto a «aportar todo lo que pueda» para lograr «con el Oviedo el objetivo del ascenso a Primera División».

RAZAK BRIMAH / ESTARÁ ANTE EL HUESCA

Ghana se queda fuera de la final de la CAN

Ghana cayó ayer (2-0) ante Camerún en la semifinal de la Copa África, por lo que no repetirá la final de la última edición. El portero blanquiverde, Razak Brimah, volvió a ser titular de los black stars, que encajaron el primer gol del encuentro, obra de Ngedeu, al rematar una falta botada por los cameruneses y tocada por el ghanés Boye, que no se entendió con el arquero cordobesista. Razak regresará a la ciudad la próxima semana, por lo que estará reintegrado a la plantilla cordobesista para el encuentro del domingo, 12 de febrero, en El Arcángel, ante el Huesca. A pesar de la lógica decepción, el papel de Razak y de Ghana ha sido notable.

JOSELU / QUIERE JUGAR EN PRIMERA DIVISIÓN

“En su estadio tienen más presión”

El exblanquiverde Joselu Moreno habló ayer a los medios sobre el duelo de mañana ante el que fuera su equipo. Sobre el Córdoba, el pichichi de Segunda (15 goles) comentó que «creo que en su estadio tiene mas presión que fuera, sí, tiene más presión; vienen sin delanteros, pero vimos que el Nástic nos ganó cuando venía en una mala situación. Lo que está claro es que no se pueden escapar más puntos del Ángel Carro». Sobre su futuro, Joselu explicó que «ya se verá. Claro que echo de menos el sur, pero estoy muy a gusto en Lugo; mi sueño es jugar en Primera División. Mentiría si dijese lo contrario, lo tendríamos que pensar muy bien».

FEDE VICO / «MUY ESPECIAL»

Estreno goleador y punto para el equipo

Fede Vico también habló para los medios de comunicación en esta semana, señalando el encuentro de mañana coom «muy especial» para él. Sobre el Córdoba explicó que «ahora no están teniendo suerte, pero en el momento en que tengan la suerte y los resultados vayan bien, la afición que tienen aprieta mucho». Además, el cordobés se estrenó como goleador la pasada jornada, con un tanto en el descuento que salvaba un punto para los rojiblancos, justo el último encuentro de otro cordobés como rojiblanco, Pedraza. «A mí personalmente, el gol me supo de maravilla, pero lo importante fue el punto que logramos».

ALFONSO PEDRAZA / SEIS GOLES Y OCHO ASISTENCIAS

Su ausencia, un respiro para el Córdoba

Casi la mitad de los goles del Lugo llevan firma: Alfonso Pedraza. El cordobés, con seis goles y ocho asistencias ha sido uno de los principales argumentos atacantes del Lugo, que lleva en total 33 goles. Esta semana, el Lugo ha ingresado 300.000 euros en la operación de cesión al Leeds por parte del Villarreal. Un respiro para el Córdoba.