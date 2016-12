Nasri, envuelto en un lío sexual y de dopaje

Samir Nasri, el centrocampista del Sevilla, se ha convertido en uno de los protagonistas de este miércoles. El futbolista cedido por el City se ha visto salpicado por un escándalo sexual y también por un asunto de dopaje, que parece más serio.

El jugador del equipo andaluz está siendo investigado por la agencia antidopaje por un tratamiento intravenoso que se le habría realizado en una clínica de Los Ángeles. Según informa 'El País', la Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte tomó la decisión de investigar al futbolista con la preocupación de que fuera protagonista de un tratamiento fuera de la ley.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC 💧💯 pic.twitter.com/bfDNeM5vQu