Nadal suma y sigue en Barcelona

Sin novedad en la pista Rafa Nadal. El propietario del nombre de la central del RCT Barcelona volverá este viernes al escenario en el que ha ganado 10 títulos desde que debutó en el 2003. Sin agobio esta vez, el número 1 mundial se ha impuesto a Guillermo García López (6-1, 6-3) para sumar 40 sets consecutivos sin perder en una pista de tierra y la 16ª victoria seguida sobre su superficiee preferida desde que cayó eliminado en cuartos de final del Masters 1.000 de Roma el año pasado ante el austriaco Dominic Thiem.

Rafael Nadal no ha tenido este jueves las dudas de su debut del día anterior. Esta vez ha salido con intensidad y ritmo suficiente para controlar el partido desde el inicio. En 34 minutos se ha apuntado la primera manga, cediendo solo un juego. Y, en la segunda, después de adelantarse 4-0, ha cedido tres juegos antes de ganar en una hora y 19 minutos. "He estado mejor que ayer, solo me he despistado un poquito tras el 4-1 y he tenido dos juegos malos", ha valorado.

Nadal se enfrentará en cuartos de final al eslovaco Martin Klizan, el verdugo de Novak Djokovic, que ha eliminado a Feliciano López por 6-1 y 6-4. El tenista de Bratislava (140º mundial) se ha mostrado dispuesto al reto tras su victoria. "Nadal parece estar en una gran forma, pero también es humano. Nadie es imbatible", ha comentado.



Klizan fue semifinalista en el Barcelona Open Banc Sabadell en el 2015 pero esta vez viene de jugar la fase previa, después de unos problemas físicos que ha estado arrastrando desde el 2017. El tenista esloveno llegó a ser 24º mundial y en su época júnior ganó Roland Garros del 2006.



A finales de ese año, se puso en manos del extenista eslovaco Dominik Hrbaty. "Con él he recuperado la confianza y siento que ahora estoy en el mejor momento de mi carrera", destacó.