Nadal puede ser número uno en Cincinnati

Andy Murray sigue liderando la clasificación ATP con 7.750 puntos, pero será la última semana que continúe al frente del ránking ya que, al no jugar el Masters 1.000 de Cincinnati, el próximo número 1 será o bien Rafael Nadal o Roger Federer. Si el suizo hubiera ganado en Montreal, ya sería número uno del mundo. Sin embargo, su derrota ante el alemán Alexander Zverev hace que Nadal vuelva a la lucha por hacerse con la primera posición. Todo quedará resuelto al final de esta semana, cuando concluya el Masters 1.000 de Cincinnati.

Federer no defiende puntos por no haber jugado el torneo el año pasado. No ocurre lo mismo con Nadal, que debe proteger 90 puntos. Si Nadal cae en las semifinales o si llega a la final del torneo, a Federer solo le valdría ganar el título para conseguir volver a lo alto de la clasificación.

En cuanto al resto de posiciones del top-10, el único cambio en el ránking es la subida de Zverev al número 7 de la clasificación como consecuencia de su triunfo en Montreal. Le quita el puesto así al austriaco Dominic Thiem, quien pierde una posición.

Clasificación mundial:

.1. Andy Murray (USA) 7.750 puntos

.2. Rafael Nadal (ESP) 7.555

.3. Roger Federer (SUI) 7.145

.4. Stan Wawrinka (SUI) 5.780

.5. Novak Djokovic (SER) 5.325

.6. Marin Cilic (CRO) 5.155

.7. Alexander Zverev (ALE) 4.470

.8. Dominic Thiem (AUS) 4.030

.9. Kei Nishikori (JPN) 3.285

10. Milos Raonic (CAN) 3.230

----

14. Roberto Bautista (ESP) 2.425

17. Pablo Carreño (ESP) 2.305

24. Albert Ramos-Viñolas (ESP) 1.735

31. David Ferrer (ESP) 1.345

34. Feliciano López (ESP) 1.250

40. Fernando Verdasco (ESP) 1.115