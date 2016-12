Nadal se pone en marcha en Abu Dabi

Tomas Berdych será el primer rival que Rafael Nadal se encontrará en su retorno a las pistas. El tenista checo, número 10 mundial, le espera en la exhibición Mubadala de Abu Dabi, en la que el exnúmero 1 mundial vuelve a la competición dos meses y medio después de jugar su último partido oficial en el Masters 1.000 de Shanghái, donde cayó en segunda ronda ante el serbio Viktor Troicki. Ese día Nadal dio por terminada una temporada llena de altibajos por culpa de una lesión en la muñeca.

"Estoy listo y preparado para competir. He trabajado duro y me siento competitivo", ha asegurado Nadal en la web oficial del torneo australiano de Brisbane, donde realmente disputará su primer torneo oficial de la temporada después de la exhibición de Abu Dabi. "Me siento con ganas y espero un poquito de suerte en los primeros partidos para coger la confianza que me falta después de varios meses sin jugar", ha destacado el tenista.



Antes de debutar oficialmente en Brisbane tendrá la oportunidad de rodarse en Abu Dabi donde van a participar también, además de Berdych, el actual número 1 mundial, el escocés Andy Murray, el canadiense Milos Raonic, el francés Jo-Wilfried Tsonga y el belga David Goffin. Si Nadal gana a Berdych (va 19-4 en sus enfrentamientos) se cruzará con Raonic en las semifinales de esta exhibición, que el mallorquín ha ganado en tres ocasiones.

EL APOYO DE MOYÀ

Nadal, actual número 9 mundial, su peor clasificación desde el 2005, inicia la temporada con la intención de superar un 2016 en los que ganó los torneos de Montecarlo y Barcelona, además del oro olímpico en dobles en Río de Janeiro junto a Marc López. "He trabajado duro esta pretemporada y me siento listo para jugar al máximo nivel", ha dicho el tenista que ha incorporado en su equipo técnico a Carlos Moyà. "Estoy contento de que esté on nosotros. Antes que nada Carlos es un gran amigo y he compartido muchos momentos con él en el circuito como jugador. Es un gran apasionado del tenis y confío que, junto al resto del equipo, me ayudará mucho para que todo vaya bien", ha explicado Nadal, que en Abu Dabi estará acompañado por su tío y entrenador Toni Nadal.

NUEVO PROGRAMA

Én la programación de la primera parte del calendario del 2017, Nadal jugará por primera vez en Brisbane (del 1 al 8 de enero), con la intención de preparar el Abierto de Australia (del 16 al 29 de enero), después y a diferencia de las últimas temporadas que jugó los torneos de tierra en Argentina y Brasil, el tenista mallorquín jugará en pista 'indoor' en Rotterdam para desplazarse posteriormente aAcapulco (pista dura), antes de afrontar la gira estadounidense enIndian Wells y Miami, en marzo.

El primer contacto con los torneos de tierra será en Montecarlo, donde ganó el año pasado, para seguir la gira enBarcelona, Madrid, Roma y Roland Garros, uno de sus grandes objetivos, donde el año pasado tuvo que retirarse en tercera ronda por la lesión en la muñeca.