Nadal se cae por lesión del equipo de la Copa Davis

El capitán de la selección nacional de la Copa Davis de tenis, Sergi Bruguera, comunicó que Albert Ramos sustituirá al lesionado Rafa Nadal para disputar en Lille el partido de semifinales de Copa Davis ante Francia. El duelo entre españoles y galos comenzará el próximo viernes.

Bruguera declaró que «Rafa Nadal no podrá disputar la eliminatoria contra Francia en Lille debido a la lesión de rodilla sufrida en el US Open, lo que le impide estar en condiciones para disputar esta eliminatoria. Esperamos que se recupere pronto y le agradecemos su apoyo al equipo español en esta Copa Davis. He convocado a Albert Ramos que fue el héroe de la primera eliminatoria en Marbella frente a Gran Bretaña».

Nadal cayó en las semifinales de Nueva York ante Del Potro por 7--5 y 6--2 antes de retirarse por lesión. Djokovic y Del Potro jugarán hoy la final (22.00 horas, Eurosport 1).