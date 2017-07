Muller echa a Nadal de Wimbledon

Rafael Nadal ha sufrido lo que no está escrito antes de sucumbir en los octavos de final de Wimbledon ante el veterano luxemburgués de 34 años Gilles Muller, que le ha derrotado en un larguísimo partido de cuatro horas y 45 minutos por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15-13 en una última manga que ha sobrepasado las dos horas.

En un partido épico, Nadal ha luchado hasta el final, remontando dos sets y salvando cuatro bolas de partido en el quinto antes de ceder en un torneo en el que ha sido dos veces campeón y finalistas en otras tres ocasiones. Este año no podrá ser. Se ha quedado en octavos en un dantesco partido en el que Muller le ha sorprendido hasta el final.

Las cosas ya no han empezado bien para Nadal que ha cedido el primer set en poco más de media hora. Muller le ha dominado siempre con su juego agresivo, potentes golpes y, especialmente, con un poderoso saque con el que lideraba la clasificación de 'aces' de Wimbledon con 72 antes de comenzar el partido. Pero el tenista luxemburgués no solo ha basado su juego en eso. Muller ha sido agresivo y valiente en sus golpes para buscar la rotura que ha conseguido en el sexto juego (4-2) y ya no ha dejado escapar esa ventaja ante la sorpresa de Toni Nadal y Francis Roig, los técnicos del mallorquín, que se miraban extrañados por la falta de respuesta de un Nadal que, por no jugar agresivo, no hizo ni un error no forzado. Muller ha arriesgado más (13 ganadores, 4 'aces' y un 88% de efectividad con el primero) y ha tenido premio. La racha de 28 sets consecutivos desde el primer partido de Roland Garros de este año se ha roto para Nadal.

En el segundo set parecía que Nadal tomaba la medida cuando ha mantenido la igualdad has lograr sus primeros puntos de 'break'en el octavo juego (15-40), pero no ha aprovechado la oportunidad en ninguna de las dos ocasiones. Muller ha tenido suerte, primero con una bola que ha dado en la red, y después lo ha resuelto con un 'ace' y un par de puntos ganadores. No solo eso, en el siguiente, el luxemburgués ha roto el servicio de Nadal por tercera vez en el partido para encarrilar su segundo set en 41 minutos.

REACCIÓN

Nadal estaba contra las cuerdas. Todo o nada. Quedaban tres sets y debía ganarlos todos. Un reto de los que le gustan. Su grito de "!Vamos!" cuando ha logrado hacer el primer 'break' a Muller (3-1) tras una hora y media de partido eran la mejor señal. El bicampeón de Wimbledon tomaba al fin el mando en el marcador. No ha desaprovechado la ventaja para salvar el primer KO. Y de nuevo otro grito huracanado de "!Vamos!" para anunciarle a Muller que no estaba dispuesto a tirar la toalla. Así ha roto en el quinto juego (3-2) del cuarto set para confirmar su decisión de marcharse victorioso de la pista número 1. Muller ya no era el mismo jugador del principio. Su saque ya no tenía ni la potencia ni la efectividad de las dos primera mangas y, físicamente, el desgaste había sido excesivo a sus 34 años.

Pero el quinto set se ha complicado enormemente para Nadal, que ha debido salvar dos bolas de partido con 4-5 y 15-40, pero con un servicio a favor que le ha sacado del apuro. Luego, Nadal ha debido salvar otros dos 'match point' con 9-10 y servicio Ya no ha habido más roturas en esta larguísima manga hasta el momento de la verdad, un 'break' en el 28º juego a favor de Muller, que ha sentenciado en su quinta bola de partido y ha dejado a Nadal sin sus 32ª cuartos de final en un y sextos en Wimbledon. El próximo rival de Muller, el miércoles, será un sacador aún mejor, el croata Marin Cilic, campeón del Abierto de EEUU, número 6 mundial y que en octavos de final ha eliminado al castellonense Roberto Bautista por un triple 6-2.