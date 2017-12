Mourinho: "300 millones no son suficientes para competir con el City"

Las Navidades no le están sentando demasiado bien al Manchester United de José Mourinho. El último tropiezo en Old Trafford ante el débil Burnley (2-2), unido al anterior empate en la Premier con el Leicester y la eliminación de la Copa de la Liga contra el Bristol, han formado un cóctel que no apasiona al técnico luso, acostumbrado a dar un recital de excusas de mal perdedor.

"It's a bad result for us. We are never happy with a draw - especially in a match where we are so dominant."



Si el Manchester City de Pep Guardiola doblega este miércoles al Newcastle dará un golpe total en el campeonato al dejar a 15 puntos al United. Sabiendo esto, Mourinho arremetió contra el poder financiero de su rival, comparando las inversiones de su club en fichajes con las del equipo de Pep.

"300 millones no son suficientes para competir con ellos. Están comprando laterales al precio de delanteros. Estamos en el segundo año, intentando reconstruir un equipo de fútbol que usted sabe que no es uno de los mejores del mundo", valoró 'Mou'. Quizá no recuerde, por ejemplo, que pagó hace año y medio 105 millones por Paul Pogba, que no es precisamente un delantero.

"TRES GOLES DE MIERDA"

El técnico luso también valoró la mala racha de su equipo. "Los chicos están haciendo lo que pueden, están bien. ¿8 puntos de 15? Los últimos dos partidos tuvimos 15 oportunidades y concedimos tres goles de mierda", declaró el expreparador del Madrid.

"Cuando hablas de responsabilidad para ganar la Premier League, Chelsea, Arsenal y Tottenham no la tienen. Nosotros la tenemos debido a la historia de este club", agregó en una muestra más de su escasa capacidad crítica.