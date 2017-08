Mir da un golpe definitivo en Austria para ser campeón

De nuevo, y van siete, como siete triunfos, como siete demostraciones de poder, como siete escalones hacia la gloria, que ya acaricia con sus manos, el mallorquín Joan Mir (Honda), que fue castigado partiendo desde la cuarta final (10º, pese a lograr el segundo mejor tiempo ayer, pero superar los límites del circuito), ha ganado su séptima carrera este año tras Catar, Argentina, Francia, Catalunya, Brno, Alemania y Austrias, las tres últimas de forma consecutivas. Y lo ha hecho remontando posiciones desde que se apagó el semáforo y demostrando, por mucho, por muchísimo, ser un piloto de otra categoría, es decir, como poco de Moto2.

Mir ha dado hoy un paso casi definitivo para proclamarse, por vez primera, nuevo y flamante campeón del mundo de Moto3, pues supera ya a Romano Fenati (Honda) por 64 puntos que son más de dos victorias, ya que el veterano italiano, despedido el pasado año del equipo de Valentino Rossi, solo ha podido concluir en 13ª posición y sumar tres puntos. Quienes sí han hecho dos carreras apoteósicas, además de la de Mir, son Jorge Martin (Honda), que apenas podía caminar para subirse a la moto y ha terminado tercero, y el joven, el niño, Jaume Masia, de 16 años, surgido de la Cuna de Campeones valenciana, que ha terminado noveno aprovechando magistralmente la posibilidad que le ha ofrecido el equipo Platinum Bay Real Estate en el puesto del lesionado surafricano Darryn Binder.

Mir, que en la quinta vuelta de las 23 de que constaba la carrera ya había alcanzado al grupito de cabeza, apretó los dientes cuando se superó el ecuador del gran premio y dejó a todo el mundo atrás, lanzándose con maestría a su séptima victoria del año recordando, sin duda, que fue aquí, en el Red Bull Ring, donde, el pasado año (en aquella ocasión con KTM, ahora con Honda), lograba inaugurar su palmarés mundialista y demostrar que iba a convertirse en el gran candidato al título este año. “Desde que empezaron los entrenamientos del viernes me he sentido muy bien de ritmo y, aunque fui castigado saliendo desde la cuarta fila, sabía que tenía velocidad para alcanzar la cabeza. Y, todo hay que decirlo, mi moto hoy era perfecta”, señaló el aún más líder del campeonato.

Mientras Martin lloraba feliz en el ‘corralito’ por su medalla de bronce, con razón, pues se comportó como un héroe al haber tenido que recibir, antes de la salida, asistencia médica para poder calmarle los dolores en su pierna derecha, el niño Masia, que llegó a estar en puestos de podio y logró escribir su nombre con letras de hora en el Red Bull Ring al lograr la vuelta rápida y el récord de la pista, no entendía casi nada de lo que le había pasado. “Estoy en una nube. He corrido, me he peleado –por poco tiro a Fenati cuando lo he pasado—y hasta he superado a mis ídolos de la televisión. No me lo puedo creer”, contaba Masia a los micrófonos de Izaskun Ruiz de Movistar+.

“Ha habido momento que me he pasado de eufórico que estaba, todo iba demasiado bien y he querido hacer cosas que no se pueden hacer, pero he disfrutado mucho, muchísimo y agradezco al equipo y al Mundial esta oportunidad”, siguió diciendo el niño de 16 años que ha dejado boquiabierto al Mundial. “Aquí hay pilotos muy agresivos, esta categoría es muy peleada y las primeras vueltas me han costado, pero he disfrutado mucho. Cada vez me iba emocionando más y más”.

Mundial de Moto3: 1. Joan Mir (España, Honda), 215 puntos; 2. Romano Fenati (Italia, Honda), 151 puntos; 3. Aron Canet (España, Honda), 137 puntos; 4. Jorge Martin (España, Honda), 105 puntos y 5. Fabi Di Giannantonio (Italia, Honda), 95 puntos.