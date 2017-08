"Mi etapa en Córdoba fue dura, hasta tocando lo personal"

Rafa Gálvez, exjugador en dos etapas distintas del Córdoba, se siente «en un momento para aprovecharlo y disfrutar aún más de todo». Tras una última etapa en el Córdoba «bastante dura», de la que guarda «un mal sabor de boca», el centrocampista ahora del Albacete analiza con positivismo su regreso a Primera y se marca como objetivo vencer al club blanquiverde mañana en el Carlos Belmonte.

Te fuiste al Albacete dando un paso atrás, a Segunda B, para reencontrarte como futbolista.

Si, salí de Córdoba con miedo porque bajaba de categoría, pero gracias a Dios el cambio ha sido para bien. Gracias a este cambio he vuelto a la división de plata tras hacer un año muy bueno, un año muy completo en lo personal y en lo futbolístico.

El año pasado fuiste el ‘MVP’ del Albacete.

Sí, fue un premio al trabajo durante todo el año, muchas horas de dedicación mías, del equipo y el cuerpo técnico.

¿Cómo ves la Segunda División de ahora, has notado alguna diferencia a cuando te fuiste?

Es cierto que hay equipos con gran poder económico que lo aprovechan para traer jugadores de bastante calidad. Pero en Segunda no importan tanto los millones, cualquier equipo te puede hacer un roto.

Vuelta a Segunda y debut con un empate ante el Granada.

El empate para nosotros es muy positivo, ya que ellos han hecho un proyecto para ascender, grande en el aspecto económico y en el nivel de los futbolistas. Ir a Los Cármenes y traernos un punto es importante, también por la imagen de equipo serio y trabajado.

Se diría que tienes galones y eres el líder del centro del campo del Albacete.

El míster me ha puesto de pivote con mando, me deja total libertad y yo intento aprovecharlo.

¿Qué supone para ti enfrentarte al Córdoba?

Va a ser un partido muy bonito para mí, contra el club que me hizo futbolista y al que le debo tanto. Pero ahora juego con un club que me ha valorado muchísimo. Va a ser un partido de mucho nervio, hay que jugarlo y lo que importa es el éxito colectivo. Lo que importa es la victoria, y yo trabajo para mi equipo, que en este caso es el Albacete.

¿Si marcas lo celebrarías?

No, yo siento que debo respetar a mi ciudad, soy cordobés, y no lo celebraría.

¿Qué Córdoba esperas, el de pretemporada o el del partido ante el Cádiz?

Yo creo que con solo un partido como bagaje, pensar en el estado actual del rival es un poco precipitado. Lo que sí te puedo decir es que el Córdoba va a venir a ganar, y que nosotros estamos en casa y nuestra intención también es la de vencer. Será un partido bonito y en el que cada equipo, con sus virtudes, intentará dañar al otro para llevarse los tres puntos.

¿Cómo fue tu salida del Córdoba?

Es evidente que guardo un poco de mal sabor de boca porque te vas del equipo de tu ciudad, donde todo jugador de Córdoba quiere acabar, y nada más que llegas te marchas. Fue una época complicada, bastante dura, que estaba hasta tocando el tema personal, pero bueno, el Albacete me valoró muchísimo y desde el primer día que estuve aquí cambié el chip totalmente.

¿Volverías al Córdoba por tercera vez?

Nunca digas nunca, pero ahora mismo no tengo ese pensamiento. En mi cabeza solo tengo al Albacete, tengo contrato aquí, estoy muy contento, me gusta el club y no tengo idea de irme a ningún sitio.

¿Estás en tu mejor etapa futbolística?

Poco a poco me estoy asentando en lo que viene siendo el futbol profesional, estoy creando hábitos más profesionales en el tema físico. Las lesiones me están respetando y estoy en un momento para aprovecharlo y disfrutar aún más de todo.

¿Quieres mandar un mensaje a la afición del Córdoba?

Lo que le pido a la afición es que crea en su equipo. Yo he estado allí y es una afición exigente como el club y la ciudad requieren, pero que animen, que apoyen, que con pitos no se consigue nada. Que animen a sus jugadores, porque es muy complicado llegar al Arcángel con agobios y enfados.

JONA HABLA PARA LA PRENSA DE ALBACETE

El delantero del Córdoba, Jona Mejía, analizó para la Cadena Ser de Albacete (el Córdoba sigue sin permitir entrevistas a medios locales, pero sí a los de otras ciudades) el partido que mañana le enfrentará a su exequipo, el Albacete Balompié (a las 20.00 horas).

Jona, que se quedó «con una espinita» del año que salió del equipo manchego, tras un descenso a Segunda B, tiene claro el recibimiento que le espera en el Carlos Belmonte. «Sé que me van a recibir con pitos, está claro que no me van a recibir bien, ya lo tengo comprobado de cuando fui el año pasado con el UCAM Murcia».

El atacante hispano-hondureño aseguró estar «muy feliz» en Córdoba, «una ciudad increíble, de las que más vive el fútbol, y eso a cualquier jugador le gusta mucho». «La semana pasada empezamos desgraciadamente con derrota, pero aún quedan muchísimas jornadas por delante. Iremos de menos a más porque tenemos un gran grupo, una gran plantilla y lo vamos a demostrar».