Messi: "Queda aún mucho camino"

No, no se conforma Leo Messi con ganar el clásico con un gol suyo en el último suspiro. Un gol que ha dado la vuelta al mundo. No se conforma con ese tanto que silenció al madridismo en su propia casa ni tampoco tiene suficiente con enseñar su camiseta en el Bernabéu para demostrar con su fútbol quien es el mejor jugador del mundo. Messi quiere más. Siempre quiere más. "Aún queda mucho camino", ha escrito la estrella argentina en su perfil de Facebook para indicar la ruta que debe seguir el Barcelona para no perder la corona liguera.

Ahora domina la Liga, empatado a puntos (75) con el Madrid, pero este tiene aún un partido menos. A Messi le sigue pareciendo poco, incluso después de esa enorme exhibición de juego que brindó en el clásico. No solo por los dos goles sino por la excelente lectura táctica que tuvo en cada momento del partido. "Fuimos al Bernabéu a ganar para poder seguir luchando por la Liga", ha precisado Messi en las redes sociales. Como él mismo dice, queda "mucho camino, pero nos volvimos con la alegría de haber dado un paso importante".

Más que importante fue decisivo porque un empate o derrota en el Bernabéu habría sido casi definitivo para el Barça. Y para Messi. Por eso, la victoria abre la puerta de poder seguir defendiendo la corona liguera conquistada la pasada temporada. El "camino", como diría la estrella argentina, son las cinco últimas jornadas donde el equipo azulgrana no puede fallar y aguardar, además, otro error blanco.