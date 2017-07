Márquez: "No pensaba irme de vacaciones como lider"

Marc y Àlex Márquez, campeones del mundo de motociclismo, no faltaron, pese a estar aún de vacaciones, a su cita anual, en el Circuito de Cataluña, para disputar la simpática carrera Allianz Night Run, cuyos beneficios serán donados a las ONG Aldeas Infantiles SOS. “Como cada año, estoy encantado de participar en este evento y le agradezco a Àlex que, pese a no estar del todo recuperado aún de sus fracturas en dos vertebras, esté aquí conmigo”, comentó el mayor de los Márquez (Honda), que se fue de vacaciones triunfando en Alemania y liderando el Mundial de MotoGP, con cinco puntosmás que Maverick Viñales (Yamaha), seis más que Andrea Dovizioso (Ducati), diez más que Valentino Rossi (Yamaha)y 26 más que su compañero de equipo, Dani Pedrosa.

EL LIDERATO, UNA SORPRESA MAYÚSCULA

“No voy a engañaros, confiaba mucho en mi y en mi equipo, pero no tenía previsto, no, después del difícil arranque que protagonizamos en el arranque del Mundial, llegar líderes al parón de verano”, comentó con su amplia sonrisa Marc, después de pasarse una semana en la playa y dos días antes de reemprender los entrenamientos (lunes y martes) en el circuito de Brno, donde probará las nuevas piezas que le ha preparado Honda y, además, diseñará la estrategia para el primer gran premio de agosto, en la República Checa. “Eso sí, siempre hablamos entre nosotros que era vital no irse de vacaciones a más de 25 puntos, es decir, a más de un triunfo, de un gran premio. Y lo conseguimos ¡vaya que sí!”

Márquez no es capaz de decir quién puede ser el rival a batir para poder renovar la corona conquistada la pasada temporada. “Ya he dicho más de una vez que me gusta más pelearme contra uno, que contra tres o cuatro, pero esta vez es imposible, no solo a mí sino a cualquiera, hacer un pronóstico sobre lo que va a ocurrir. Quedan muchas carreras y todo está absolutamente abierto”. Pese a no elegir, Márquez definió a sus rivales más directos. “Maverick (Viñales) tiene la velocidad; Valentino (Rossi), la experiencia, aunque con eso solo difícilmente puedes ganar el título; Andrea (Dovizioso) ha sido, hasta ahora, el más constante y regular y Dani (Pedrosa) está ahí, agazapado, escondido, sin hacer ruido, pero a solo 26 puntos de mi, ¡mira!, los puntos que yo quería tener respecto al líder antes de irme de vacaciones”. Márquez reconoció que, de las nueve carreras que restan, “como poco tendremos que ganar dos, o tres, o cuatro y estar siempre entre los tres primeros si pretendemos ser campeones de nuevo”.

SOLUCIONAR LAS PEGAS DEL CIRCUITO

Márquez, que también habló de las reformas a realizar en el Circuito para que MotoGPvuelva a correr, el próximo año, en Montmeló, está convencido de que “todo el mundo reflexionará y tendrá en cuenta, no solo que es nuestro gran premio, no solo el RACC, uno de los dueños de la instalación, nos ha ayudado siempre, sino que hay muchos pilotos catalanes, que tenemos la mejor cantera y afición, sino que lo que pedimos es muy necesario, tanto el reasfalto como la solución definitiva al problema de la curva 12 donde se cayó Luis Salom”. Su hermano Àlex, a su lado, insistió que “lo vamos a solucionar entre todos y de una forma definitiva, pues lo que no puede ser es que estemos cambiando el trazado de un día para otro, año tras año”.

ENTRENAMIENTOS EN BRNO

El lider de Honda lamentó la muerte del piloto aficionado catalán Enric Saurí, cuando se salió al final de recta en las primeras horas de las 24 Horas de resistencia del pasado fin de semana. “Quiero enviar una abrazo muy fuerte a su familia. Respecto a ese punto del trazado, la verdad es que creo que las escapatorias nunca son suficientes pero allí, al final de recta, has ade tener mucha, mucha, mala suerte para que te ocurra algo así. No creo, no, que sea uno de los puntos a cambiar”.

Respecto a lo que se encontrará y probará la próxima semana en Brno, Márquez no anunció grandes novedades. “Bueno, habrán cosas nuevas, pero no creo que vayamos a tener un cambio enorme. Algo de chasis sí hay y demás piezas complementarias que iremos tanteando. Lo importante es no perder el ritmo y seguir progresando, pues Yamaha y Ducati no paran de mejorar sus motos”.