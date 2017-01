Mariano Bíttolo, segundo fichaje del Córdoba en el mercado invernal

El Córdoba anunció ayer su segundo fichaje en el actual mercado invernal en la figura de Mariano Ezequiel Bíttolo, carrilero zurdo procedente de Atromitos, de la Superliga griega.



Nacido en Morón (Buenos Aires, Argentina), Bíttolo se formó en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield, con el que debutó como profesional en el 2009 y en donde jugó en cuatro temporadas apenas 16 encuentros, 11 de ellos como titular. Obviamente, la nueva llegada al Córdoba es un completo desconocido, aunque el exblanquiverde Mariano Mansilla, que trabajó en la agencia de representación de Bíttolo remarque su buena zurda, su perfil más atacante que defensivo y su buen rendimiento en su primera etapa argentina con una defensa de tres centrales y dos carrileros.

Tras su primera etapa en Vélez, el nuevo jugador cordobesista pasó a Colón de Santa Fe, en donde tuvo más protagonismo, ya que en dos temporadas disputó 44 encuentros, 41 de ellos como titular, anotando un gol. De ahí dio el salto a Europa, al Atromitos de Grecia, en donde también ha sido un fijo, ya que en temporada y media ha sumado 39 encuentros, 37 de ellos como titular.



Hay que resaltar ese perfil ofensivo de Bíttolo, que incluso en algún encuentro de la Superliga griega ha actuado por delante del lateral zurdo de su equipo, por lo que se podría decir que tiene esa polivalencia (o indefinición, para los más críticos) de actuar en las dos posiciones. Aunque realmente se trata de un carrilero, con más virtudes ofensivas que defensivas.



La llegada de Mariano Bíttolo se produce para reforzar una zona que necesitaba respaldo por parte del club visto el rendimiento ofrecido en esta primera mitad de temporada por Domingo Cisma. El sevillano comenzó la Liga ofreciendo un muy buen tono, por encima del de la pasada temporada, pero ha ido perdiendo virtudes a lo largo de la Liga de manera paulatina. Para colmo, y como se intuía desde el verano, el rendimiento de Samu de los Reyes no ha llegado a plantear ni tan siquiera una opción, a pesar de que ha tenido partidos. De hecho, ya en el período estival, el Córdoba intentó colocarlo en varios clubs de Segunda División B sin ningún éxito. Y a buen seguro que seguirá intentándolo con la llegada de Mariano Bíttolo. Por si fuera poco, una tercera opción -aunque no llegaba con ese papel- protagonizada por Bergdich tampoco ha tenido ni tan siquiera posibilidades. De hecho, el poco protagonismo que tomó el franco-marroquí en la última etapa de José Luis Oltra desapareció de un plumazo con la llegada de Luis Miguel Carrión, ya que casi no ha entrado en listas.



A partir de ahora, el club blanquiverde también intentará realizar alguna incorporación en la zona de ataque, aunque parece estar más a la expectativa que a movimientos en firme. Quizás su actuación en este mercado invernal la defina lo ocurrido con Rafael Martins, delantero todavía del Levante. El club blanquiverde preguntó al granota por la situación del brasileño, tal y como reconoció el entorno del jugador a este periódico. Sin embargo, tras ese primer paso, el Córdoba no contactó ni con el jugador ni con su representante. Esa forma de actuar la ha repetido el club blanquiverde con varios jugadores, quedándose hasta ahora en la simple consulta sin dar un paso más hacia allá.

MERCADO/ Con la de Bíttolo son ya dos las incorporaciones invernales realizadas por el Córdoba, en la media de la categoría, que lleva poco más de 40 fichajes entre los 22 equipos que conforman la Segunda División. El Valladolid y el Reus son los únicos equipos que aún no se han reforzado en enero, mientras que el Mirandés y el Nástic, ambos con cuatro fichajes, son los más activos en el actual mercado. El Numancia anunció ayer su tercera incorporación, mismo número de fichajes que ha realizado el próximo rival del Córdoba, el UCAM.