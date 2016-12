El Madrid ya trabaja con la vista puesta en el Sevilla

El Madrid ha vuelto al trabajo tras las vacaciones con la vista puesta en el encuentro de ida de octavos de Copa ante el Sevilla, el 4 de enero en el Bernabéu. Zidane no quiere que suceda lo mismo que ocurrió en el 2014, con Ancelotti en el banquillo, cuando el equipo cayó en picado después de ganar el Mundial de clubs y tras haber firmado 22 victorias consecutivas. Para evitarlo, el técnico francés ha diseñado una preparación especial.

En el primer entrenamiento, celebrado este martes en Valdebebas,Pepe se ha ejercitado en solitario, mientras que Keylor Navas,Ramos, Kovacic y Lucas Vázquez lo han hecho en el interior de las instalaciones. Pepe es uno de los futbolistas sobre los que se ha puesto el foco. Después de 10 años en el club blanco, el central portugués termina contrato en junio del 2017, por lo que el 1 de enero puede negociar con cualquier equipo.

10 MILLONES NETOS PARA PEPE

La pretensión de Pepe, que cumplirá 34 años el próximo 26 de febrero, era quedarse en el Madrid durante dos temporadas más, pero el club blanco solo le ofrece una con opción a otra en función del número de partidos que dispute. El defensa cobra cerca de cinco millones netos en el Madrid, una cifra que puede doblar si acepta la oferta del Herbei Fortune, equipo chino que dirige Manuel Pellegrini. Si da el sí, Pepe ganará 10 millones netos por temporada. Si finalmente Pepe abandona el club, la entidad blanca apostará por Jesús Vallejo, el central de 19 años cedido en el Eintracht de Frankfurt de Alemania.

OTRO PREMIO PARA RONALDO

El otro nombre propio es el de James Rodríguez, que afirmó tras la final del Mundial de clubs que no podía asegurar su permanencia en el Madrid tras el cierre del mercado de invierno, algo que sí ha hecho su representante. El jugador colombiano, por el que el Madrid pagó 80 millones en el 2014, podría salir el próximo verano. De momento, la Juventus ha mostrado interés por hacerse con los servicios del jugador blanco.

Mientras, Cristiano Ronaldo conseguía un nuevo premio, el Globe Soccer de Dubai. Es la cuarta ocasión en la que el astro portugués consigue ese galardón. El jugador del Madrid ha competido con Messi (Barcelona), Vardy (Leicester), Higuaín(Juventus), Griezmann (Atlético) y Bale (Madrid). Cristiano no ha podido estar en Dubai para recoger el premio, lo que sí ha hecho Florentino Pérez. "The winner is Cristiano Ronaldo, of course", dijo el presidente del Madrid.