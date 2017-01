Luis Enrique ve más cerca la victoria en Anoeta

Luis Enrique ve "más cerca" el día que el Barça pueda ganar en Anoeta después de una década. Sería también su primer triunfo como entrenador en el campo de la Real Sociedad. Después de muchas visitas azulgranas infructuosas, el entrenador ha llegado a una conclusión: el equipo deberá mejorar mucho el rendimiento para batir al cuadro blanquiazul. "Ha sido muy superior a nosotros cada vez, particularmemnte en el último partido de Liga, ha confesado Luis Enrique.

De ese último partido, del pasado 27 de noviembre, el Barça regresó con un empate (1-1), aunque mereciera perder por los méritos contraídos, volvió a reconocer Luis Enrique. Y tomando como referencia esa visita, el técnico espera que su equipo "no se parezca en nada" a aquel. En una larga disertación de virtudes y capacidades de la Real Sociedad, que nunca ha dedicado a nadie, Luis Enrique resumió: "Eusebio está haciendo un grandísimo trabajo y nos complicará mucho la vida".

Un reto. Eso es lo que supone la eliminatoria para el Barça, en la antepenúltima estación de la Copa. Los números incomodan al cuadro azulgrana en un estadio como Anoeta, que generalmente reúne condiciones favorables para los azulgranas, por el buen estado del césped y el estilo de la Real, "que intenta jugar a fúitbol y no es violento ni agresivo". Luis Enrique y sus colaboradores han revisado por partidos precedentes. "Analizar y llegar a conclusiones es muy fácil", admite, "lo difícil es mejorar el rendimiento y tomar mejores decisiones en el campo".

ELOGIOS A ABELARDO Y VAN GAAL

El mismo nivel de elogios para Eusebio Sacristán dedicó a otro entrenador: a Abelardo, último amigo suyo, que ha cesado en el banquillo del Sporting de Gijón, al parecer de mutuo acuerdo con la directiva. "Lo que ha hecho Pitu estos últimos años han sido dos milagros futbolísticos: ascendió a Primera con una plantilla de Segunda, claramente, y en la siguiente temporada lo mantuvo con la peor plantilla de la categoría".

Luis Enrique se mostró triste por la vinculación afectiva y sentimental con un íntimo amigo suyo y el otro club de su vida, del que además es socio. No se olvidó de Louis van Gaal, que fue entrenador suyo en dos fases (1997-2000) y 2002-03) y de quien conserva "muchas anécdotas" por su acusada personalidad. "Uno de los mejores entrenadores que he tenido y uno de los que más me enseñó", opina sobre el técnico holandés, que barunta su retirada profesional a los 65 años.