Luis Enrique necesita una racha larga de victorias

Tres victorias consecutivas lleva el Barça (Athletic, Las Palmas y Real Sociedad) y va en busca de la cuarta a Eibar (20.45 horas, Movistar + Partidazo). Necesario el triunfo para intentar presionar al Madrid, que es el líder,Luis Enrique espera que el equipo pueda encadenar una racha que afiance su trayectoria. "Llevamos buscando una dinámica larga de resultados desde principios de temporada y no la hemos encontrado", confiesa el entrenador barcelonista, que echa de menos la consistencia que caracterizó a su equipo en las dos anteriores campañas.



De hecho, el Barça de este ejercicio no ha sumado más de cuatro victorias seguidas. Desde el parón invernal, reanudó la competición con dos tropiezos (en San Mamés y El Madrigal), inmerecidos en opinión de Luis Enrique, pero los últimos tres triunfos le han permitido solventar los octavos de la Copa, encarrilar los cuartos, y recortar la distancia respecto al Madrid, que cayó en Sevilla.

UN EQUIPO EQUILIBRADO

Esa irregularidad no tiene otro responsable que el propio Barça. En su falta de equilibrio entre su eficacia ofensivas y defensiva, a tenor de lo que entiende Luis Enrique, aunque está satisfecho del rendimiento del equipo. Sobre todo, de la mayor intensidad que aplica en la presión. "Es algo que depende de todos los jugadores", argumenta, y a ellos interpela para que el Barça repita otra campaña triunfal. "Este equipo ha ganado títulos porque ha equilibrado mucho su funcionamiento ofensivo con balón y el que se hace sin él, presionando y sabiendo qué hacer cuando estás replegado".

LA IDEA NO CAMBIA SIN INIESTA

Esa falta de continuidad se podría personalizar en Andrés Iniesta. Una nueva lesión, aunque leve, le deja fuera del equipo. Será una ausencia breve, pero solo ha disputado 9 de los 18 jornadas de Liga, y solo ha acabado 6 partidos en toda la temporada. "Porque el entrenador le cambia, porque quiere disfrutar al máximo de su participación", alega Luis Enrique, asumiendo que debe cuidar el delicado estado físico del capitán, de 32 años. "Hay otros perfiles, pero no hay nadie como él. Ni en la plantilla ni en el fútbol mundial, ese es el problema", entiende.

No obstante, pese a tan sensible ausencia, el equipo cuenta con recambios. Y con un plan que está por encima de los nombres. "La idea no cambia", asegura Luis Enrique, negando que André Gomes sea el centrocampista mejor posicionado para ocupar el puesto de Iniesta, como sucedió en Anoeta en el último partido "Es la posición más 'poblada del equipo y es el rendimiento lo que marca los minutos de cada jugador", sostiene el técnico.