Luis Enrique mantiene a Aleix Vidal y recupera a Mascherano en la lista contra la Real

El FC Barcelona ha dado a conocer los 18 jugadores convocados para la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. El encuentro se jugará a las 21.15 en el Camp Nou.

Luis Enrique no podrá contar con Andrés Iniesta y Busquets, por lesión, ni Rafinha, que aún no ha recibido el alta y no podrá estar a disposición del asturiano para el encuentro contra el conjunto de San Sebastián. El técnico azulgrana solo debía descartar a un jugador y ha decidido que sea Ter Stegen quien no se vista de corto.



El entrenador del Barça recupera a Mascherano, baja por sanción en Ipurua, y a Jordi Masip. Además, Luis Enrique vuelve a incluir a Aleix Vidal demostrando así que cada vez tiene más confianza en el de Puigpelat.



LISTA COMPLETA DE CONVOCADOS



Cillessem, Masip, Piqué, Rakitic, Denis Suárez, Arda Turan, Luis Suárez, Messi, Neymar, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix VIdal, Umtiti y Mathieu.