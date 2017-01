Luis Enrique: "Los árbitros necesitan ayuda, ya sea cuando nos perjudiquen o nos beneficien"

"¿Parece gol? ¿Parece? Parece es muy gracioso. He visto la foto, pero no tengo nada que comentar. Sigo manteniendo el mismo discurso. Hay que ayudar a los árbitros". Luis Enrique, el entrenador del Barcelona, ha esquivado refugiarse en ese gol clarísimo que el colegiado no concedió, a pesar de que el balón había sobrepasado claramente la línea de la portería del Betis. "La tecnología siempre ayuda. Y también a mí cuando nos perjudica", ha recordado el técnico asturiano, quien asumió, en todo momento, el mal rendimiento de sus futbolistas. "No jugamos un buen partido", ha dicho.

Es más. El Barça, según considera Luis Enrique, ha "ganado un punto" después de haber desperdiciado 70 minutos de partido. 70 minutos en los que el Betis le pasó por delante. "La sensación que tengo es que hemos ganado un punto", ha dicho en un par de ocasiones el entrenador azulgrana, lamentando los desajustes que ha sufrido su equipo.

Los propios jugadores también han hecho autocritica. "Nos hemos empezado a meter en el partido cuando nos metieron el gol. Aún así, pudimos llevarnos los tres puntos", ha dicho Aleix Vidal, quien ha recordado que se ve que "el gol era claro, es un error muy grave, pero la culpa no es de ellos. Se tiene que usar la tecnología para todos".