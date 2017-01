Luis Enrique: "Les recuerdo que esto, hace cuatro semanas, era un velatorio"

Luis Enrique, técnico del Barça, asegura que viaja a Sevilla para enfrentarse, en partido matinal (12.00 horas, Bein LaLiga), al Betis con la idea de alargar, lo máximo posible, “esta buena racha de cinco triunfos consecutivos que llevamos entre Liga y Copa y en la que, por supuesto, hay que reconocer que el resultado ha sido lo más importante, pese a que queremos seguir mejorando”. Para Lucho jugar antes que el Real Madrid, que mañana recibe a la Real Sociedad, “es bueno, siempre y cuando logremos ganar y presionarles. Pero, insisto, esto es muy largo y aún falta mucho. Quiero recordarles que, hace tres o cuatro semanas, esto (sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Barça) parecía un velatorio. Nosotros no lanzamos las campanas al vuelo, porque nunca hemos considerado que las cosas estaban blancas ni negras, sino con tonos de gris”.

Para Luis Enrique, que considera que la semifinal frente al Atlético será “una eliminatoria emocionante, muy, muy interesante y disputada, también de desgaste, por supuesto, pero para los dos”, el partido de mañana en el Villamarin “es importantísimo para poder seguir acumulando puntos, presionando a los que nos preceden en la tabla liguera y, sobre todo, tratando de conseguir esa racha que buscamos todos los grandes equipos de muchas victorias seguidas que te permitan llegar al final de temporada con posibilidades de ganar títulos. Así que el objetivo es seguir ganando, seguir sumando y alargar esa racha al máximo”.

PREOCUPACIÓN POR LAS TARJETAS

El técnico asturiano, como suele ser habitual en él, volvió a señalar que está convencido de que “todos vamos a fallar” y, por tanto, el título será “para aquel que falle menos que los demás rivales directos”. En ese sentido, a la hora de mostrar su preocupación por cómo afronta su equipo la intención de prolongar esa racha, Luis Enrique mostró su preocupación “porque, en efecto, nos están enseñando demasiadas tarjetas”. Y, claro, añadió que, desde que llegó, intenta mentalizar a sus jugadores para que no pierdan los nervios. “Intento que no disparen sus emociones. Los jugadores del Barça son técnica, tácticamente y físicamente unos elegidos, pero deben aprender a controlarse y ayudar al árbitro. Claro que yo no era, en ese sentido, el mejor ejemplo como jugador, pero ya no lo soy y ahora lo veo distinto”.

EL BETIS, SIN MIEDO

“No le tenemos miedo al Barça”, reconoció Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Betis, que sigue teniendo, cómo no, como prioridad absoluta la salvación. “Y no le tenemos miedo porque cuando te paseas por Sevilla y te cruzas con los béticos, te comunican su confianza y, sobre todo, te reconocen que el Betis no le tiene miedo a nadie, así que nosotros tampoco”.

Ni que decir tiene que el joven técnico bético reconoce que se va a enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo y, sobre todo, “a la mejor delantera que existe, de eso nadie tiene duda”. “Ahora bien”, añade el técnico verdinegro, “el Barça, ya se ha visto, puede perder, incluso con Messi en sus filas, así que tendremos que pelear por lograr esa gesta”.

En ese sentido, Sánchez del Amo asegura que “lo más importante es que nuestro trabajo defensivo y, sobre todo, colectivo, les impida a ellos, que tienen en la pelota su mejor socio, desarrollar su juego habitual. No es fácil, como queda demostrado en cada jornada, pero tenemos que intentarlo que queremos sacar un resultado positivo".