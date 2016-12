Luis Enrique: "Es ridículo comparar melones de oro con Messi"

Luis Enrique concedió una entrevista a Barça TV, que será emitida este sábado 24 de diciembre, en la que no desaprovechó la oportunidad de reivindicar a Messi como el mejor jugador del mundo y de afirmar que el Barça es el equipo que mejor juega a fútbol.

En cuanto al equipo, Lucho afirmó que los títulos llegaran el próximo año."Es algo a lo que los culés nos hemos acostumbrado desde hace muchas temporadas. En una campaña hay altos y bajos, pero viendo los retos que se plantean a los jugadores y los estímulos que nos transmiten, nos hacen ser optimistas". El asturiano añadió: "Somos los que mejor jugamos a fútbol y los que tenemos las cosas más claras".

NO HAY DUDA

"Es ridículo comparar a Messi", empezó Luis Enrique antes de deshacerse en elogios hacia el delantero. "Es ridículo que comparen premios, melones de oro... A Messi no se le puede comparar", no dudó en afirmar. Además, dejó claro que es el mejor de la historia porque antes el nivel físico y de preparación era mucho menor. "Ahora el futbolista profesional está mucho mejor preparado y tiene más información que antes. Que un jugador se capaz de hacer esto en esta época... No habrá otro igual", sentenció.



