Luis Enrique: "Es un partido muy peligroso"

Nadie diría que el Barça parte con la ventaja del 1-0 de la ida para recibir a la Real Sociedad en el Camp Nou en busca de la cuarta plaza de la semifinal de Copa. Luis Enrique mantiene vigente el mensaje de alerta ante el segundo asalto, pese a que todo pinta de color azulgrana. "Es un partido muy peligroso",repitió constantemente el entrenador, "lo saben los jugadores y lo sabe el público también".

El técnico azulgrana interpela la plantilla y a la hinchada para que no se relajen antes de hora. No tanto por el disgusto que supondría una eliminación, y lo decepcionante que resultaría no acceder a la semifinal, sino por el enorme respeto que siente hacia la Real de Eusebio Sacristán. Incluso miedo, así de prudente es el discurso. A tenor de sus palabras, Luis Enrique lo ha pasado muy mal cada vez que ha visto a los donostiarras enfrente. Los resultados, especialmente los de Anoeta, justifican la prevención del asturiano.





NADA QUE PERDER

De hecho, el entrenador supone que la Real jugará igual que en su casa, tratando de crear dificultades al Barça en la salida del balón, con una presión muy adelantada. "Espero la mejor respuesta de la Real por lo que hace y su entidad como equipo, completo en todas las facetas, pero también porque necesita una resultado positivo para pasar y no tiene nada que perder".

No obstante sus palabras, el ambiente del equipo vive un repunte tras las cuatro victorias consecutivas que ha encadenado, igualándola mejor racha de resultados de la temporada. "El estado de ánimo es el óptimo, desde el inicio de temporada se ha mantenido la idea positiva y de optimismo en el equipo", asegura el técnico. En realidad, según observa Luis Enrique, el espíritu del grupo, su predisposición, es la misma cuando asumió el cargo. "Incluso diría que el afán y el hambre por seguir haciendo historia se va incrementando año a año", ha matizado.

CUATRO SUSTITUTOS

Ninguna concreción, por el contrario, ha ofrecido para desvelar quién será el sustituto de Sergio Busquets, otro futbolista, como dijo de Iniesta, incomparable, que cayó en Ipurua ante el Eibar. No quiso facilitar la tarea de Eusebio, anunciando el nombre.

"Tengo cuatro", afirmó. Luego añadió dos nombres a esa supuesta lista. Sergi Roberto, que juega de lateral, y Javier Mascherano, que ejerce de central, son dos de ellos. André Gomes ha ocupado el puesto de 'Busi' a buen nivel, y en los planes de Luis Enrique están también Ivan Rakitic, que fue el elegido en Eibar, y Denis Suárez.