López también pasa a cuartos de final y jugará contra Sock

Feliciano López, sexto cabeza de serie, completó la jornada triunfal para el tenis español en el torneo de Houston al vencer por 4-6, 6-2 y 6-1 al surcoreano Hyeon Chung y logró el pase a los cuartos de final.

El jugador español de 35 años tendrá como próximo rival al estadounidense Jack Sock, primer cabeza de serie, que necesitó jugar también tres sets antes de imponerse por 6-4, 3-6 y 6-3 al veterano alemán Tommy Haas, de 39 años.

López se ha enfrentado dos veces a Sock, de 24 años, y han repartido triunfos, el último fue para el jugador estadounidense que ganó en el torneo de Shanghai del 2016.

Ante Chung, López, que no comenzó bien el partido, al sentirse incómodo con la luz que había en la pista y por las acciones de algunos espectadores que apoyaban al jugador surcoreano, tras perder la primer set y el saque inicial del segundo, lo recuperó de inmediato y todo cambió a su favor.

El tenista toledano comenzó a jugar mejor desde el fondo de la pista, aseguró los golpes cruzados, subió bien a la red y sobre todo restó con eficacia.

La combinación fue barrer por completo a Chung, que perdió potencia y colocación en sus golpes desde el fondo de la pista, su única arma, y tampoco sacó bien por lo que no tuvo ya ninguna opción al triunfo.

Antes de la victoria de López, Fernando Verdasco, quinto cabeza de serie, en la sesión matinal, había ganado al argentino Nicolás Kicker por 7-6 (4) y 6-1.

Victoria que fue la número 200 que consiguió en pista de tierra batida como profesional.

El rival de Verdasco en los cuartos de final será el estadounidense Steve Johnson, cuarto cabeza de serie, que se impuso por 7-6(12) y 6-4 frente al alemán Dustin Brown, verdugo en la primera ronda del argentino Juan Mónaco, campeón defensor del torneo.

El jugador madrileño tiene ventaja de 4-0 en los enfrentamientos entre ambos como profesionales.

La cuarta jornada también dejó los triunfos del estadounidense Sam Querrey y el brasileño Thomaz Bellucci que pasaron a los cuartos de final al vencer a los argentinos Horacio Zeballos y Máximo González, respectivamente.

Querrey, tercer cabeza de serie, aprovechó un break en cada manga y venció por 6-4 y 6-4 a Zeballos, que estuvo siempre en el partido, pero al final no pudo definir en los tantos decisivos.

El veterano tenis estadounidense de 29 años, número 25 del mundo, se enfrentaba por primera vez a Zeballos, que se convirtió en el tercer argentino que quedaba eliminado del torneo después de haberlo hecho Mónaco y Kicker.

Querrey tendrá como rival en los cuartos a Bellucci, octavo cabeza de serie, que fue el verdugo de González, el quinto argentino que quedaba eliminado.

El veterano Leonardo Mayer también perdía en la sesión de la mañana frente al estadounidense John Isner, primer cabeza de serie, en lo que fue el partido más competido y de mayor duración (dos horas y 15 minutos) de la cuarta jornada.

El rival de Isner en los cuartos será su compatriota el joven hispano de 20 años Ernesto Escobedo que venció por 4-6, 6-4 y 6-4 al brasileño Thiago Monteiro.

Bellucci, que perdió la primera manga, y llevó la segunda a la muerte súbita, donde tuvo posibilidades perderla con ventajas de dos tantos para González, al final la ganó y se impuso por 2-6, 7-6 (5) y 6-2.

El duelo entre Querrey y Bellucci será el tercero que mantengan ambos como profesionales con ventaja para Querrey (2-0) después de haberse enfrentado por última vez en el torneo de Wimbledon del 2016.

El torneo de Houston, que se disputa en el River Oaks Country Club de la ciudad tejana, sobre superficie de arcilla, reparte premios de 535.625 dólares (504.516 euros) y 250 puntos para la clasificación mundial de la ATP.

Resultados de la 4a. jornada

. individual, 2er. turno

Jack Sock (USA, 1) vence a Tommy Haas (GER), por 6-4, 3-6, 6-3

John Isner (USA,2) a Leonardo Mayer (ARG, Q), por 6-7(5), 7-6(3), 6-3

Sam Querrey (USA, 3) a Horacio Zeballos (ARG), por 6-4, 6-4

Steve Johnson (USA, 4) a Dustin Brown (GER), por 7-6(12), 6-4

Fernando Verdasco (ESP,5) a Nicolas Kicker (ARG) 7-6(4), 6-1

Feliciano López (ESP, 6) a Hyeon Chung (KOR), por 4-6, 6-2, 6-1

Thomaz Bellucci (BRA, 8) a Maximo González (ARG) 2-6, 7-6(5), 6-2

Ernesto Escobedo (USA) a Thiago Monteiro (BRA), por 4-6, 6-4, 6-4.