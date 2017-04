Lo de Moha fue un calentón

El Córdoba no concede entrevistas a ningún medio local, aunque sí a los de fuera de la provincia y a los nacionales. Así, Luis Miguel Carrión ofreció ayer una entrevista al programa Play Segunda de la Cadena Ser en la que habló, entre otras cosas, del rifirrafe protagonizado por Moha Traoré el pasado miércoles, durante el entrenamiento celebrado en la ciudad deportiva. El técnico blanquiverde comentó sobre lo ocurrido con el delantero del filial que «yo siempre que veía estas cosas desde fuera pensaba lo mismo que vosotros. Al final son lances que pasan; en tu familia tienes cosas con tu hermano y eso no significa que no lo quieras». Para Carrión, lo ocurrido con Moha es la demostración de que «la gente está al 100%, el problema sería que nunca pasasen estas cosas. Moha es una magnífica persona. Fue un calentón, se solucionó todo y trataremos de que pasen las menos veces posibles y que, si pasa, que sea por crecer y estar en un nivel competitivo alto».



El actual entrenador del Córdoba no descarta, ni mucho menos, su continuidad al frente del banquillo para la próxima temporada. «Es algo que no lo sé. Tengo contrato, pero en el mundo del fútbol no se puede hablar antes de tiempo. Estoy seguro de que si acabamos bien la temporada tendré más posibilidades de seguir, pero por mi cabeza sólo pasa el partido del domingo y lo que luego tenga que ser pues que sea».



También habló de las críticas y pitos que recibe. «No te voy a decir que me gusta, porque sería mentira. A nadie le gusta que le piten, que le critiquen, pero es verdad que no soy el que juega. Se han vivido muchas situaciones en la ciudad difíciles y entiendo que la gente esté enfada por la marcha del equipo y el responsable del tiempo este soy yo».