Los jugadores del Madrid reciben con tristeza la dimisión de Zidane

Los jugadores del Real Madrid han recibido con estupor, tristeza y resignación la inesperada noticia de la dimisión del entrenador merengue, Zinedine Zidane, que ha anunciado su marcha del equipo tras conquistar su tercera Champions seguida. He aquí algunos ejemplos de estas reacciones:

#Zidane Simplemente darte las gracias por estos 2 años y medio como nuestro entrenador, has sido un profesional increíble al igual que todo tu staff. He aprendido muchísimo como jugador y persona a tus órdenes, te deseo lo mejor y de nuevo #GraciasZidane #GraciasZizou pic.twitter.com/5wlLGmn5G0

Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado!

He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo!

Eres muy especial para mi!

Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad!

Gracias Mister #marchelin 😭 pic.twitter.com/MvWCwjYSqR