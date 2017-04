Juanfran: "La mejor forma de preparar Champions es hacer un gran partido hoy"

El lateral del Atlético de Madrid Juanfran Torres aseguró hoy que "la mejor forma" de preparar la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Leicester inglés del próximo martes es hacer "un gran partido" este sábado contra el Osasuna en LaLiga Santander.

"Tenemos como objetivo ganar todos los partidos de aquí a final de temporada y eso pasa por ganar al Osasuna, hacer un gran partido y seguir en la línea en la que estamos. La mejor forma de preparar el partido de 'Champions' es hacer un gran partido y ganar ante nuestra gente y en nuestro campo", aseguró en un vídeo suministrado por el club.

Juanfran espera "un partido muy difícil" contra el conjunto navarro, ya que el Osasuna es el último clasificado y viene "con necesidades" después de haber sumado dos victorias seguidas. "Pero nosotros también las tenemos, seguir en el tercer puesto", añadió el lateral alicantino.

El carrilero rojiblanco ve al equipo "mejor que nunca", en "un gran momento físico y mental" y espera que mejoren en lo que queda de temporada.

"No nos vale quedarnos solo con lo que hemos hecho estos últimos meses sino que tenemos que hacerlo incluso mejor, porque el objetivo del club está cerca y todos queremos llegar al final de temporada y darle una alegría inmensa a nuestra gente", aseguró.

Este sábado espera "un día especial" con la celebración del 'Día del Niño', con actividades en los alrededores del estadio del Manzanares.

"Todos los días en el Calderón son especiales, más si cabe cuando hay muchos niños, familias, atléticos. Pisar el Calderón siempre es lo más grande para mí, es una sensación que es difícil de explicar y me gustaría que la gente lo pudiera vivir, pero no puede ser así. Es la sensación más grande que he tenido como profesional", añadió.

Juanfran afirmó que tiene "grandísimos recuerdos" en las cinco temporadas que lleva como rojiblanco en el estadio Vicente Calderón, que apura sus últimos partidos como estadio del Atlético de Madrid antes del traslado al Wanda Metropolitano la próxima temporada.

"Tengo grandísimos recuerdos en el Atlético de Madrid, muchos y muy buenos, pero pienso que el mejor está por llegar", finalizó.