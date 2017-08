Jovanovic, ¿último pasajero?

Sasa Jovanovic se integró ayer en el entrenamiento del Córdoba como el undécimo fichaje blanquiverde para la temporada 2017/18. El serbio, de 25 años y un llamativo aspecto beat, se ejercitó por primera vez como nuevo jugador de la plantilla cordobesista a las órdenes de Luis Miguel Carrión. El técnico barcelonés charló con su nuevo futbolista por medio del otro Sasa, Markovic, que ejerció de anfitrión y traductor para su nuevo compañero y compatriota. Jovanovic ha sido internacional por Serbia (dos apariciones) y ha anotado 29 goles en cerca de 200 partidos en distintas categorías del fútbol de su país. Juega preferentemente por banda derecha, aunque también lo ha hecho en la zurda y como referencia de ataque.



Podría ser la suya la última incorporación blanquiverde para la actual temporada, ya que el Córdoba ya ha insinuado, al igual que en veranos anteriores, que el plantel está cerrado salvo que aparezca el manido «mirlo blanco». En cualquier caso, el encuentro del próximo viernes en Albacete podría tener peso en esa última decisión que, en caso de mantenerse, dejaría al Córdoba con dos delanteros para la campaña, al igual que en la 2016/17. Ya en la ofrenda a San Rafael, Luis Miguel Carrión pareció aceptar ese concepto, ya que tan sólo se refirió a esa incorporación en banda que necesitaba, sin señalar ni de pasada lo que ya se dijo con la salida de Quiles al UCAM, por lo que su Córdoba ha iniciado la pretemporada con tres delanteros y los acabará con dos, salvo que de aquí al 31 de agosto -y al igual que en otros veranos- se modifique esa idea dominante.



En cualquier caso y en la zona a la que llega Jovanovic, este Córdoba tiene a tres jugadores de banda: Jaime Romero y Javi Galán como zurdos y el recién llegado, Jovanovic, a la derecha. El propio Carrión ha reconocido públicamente durante el verano que, a pesar de que Alfaro ha actuado en esa demarcación (incluso en el estreno liguero contra el Cádiz), él no lo veía propiamente como jugador de banda, por lo que, al igual que en otras demarcaciones de la actual plantilla y si a ésta no llegan más nombres, el técnico blanquiverde a buen seguro tendrá que improvisar soluciones a lo largo de la actual temporada.

JAVI GALÁN Y EL ESPANYOL / Podría no ser el único elemento de adaptación obligatoria para el preparador cordobesista. En la prensa nacional se publicó el pasado domingo por la noche que el Espanyol tenía en su agenda a Javi Galán. Este periódico pudo confirmar ese extremo, aunque se insiste en que, al menos por ahora, el club espanyolista maneja diversos nombres, entre ellos el del extremo pacense. Quique Sánchez Flores necesita una alternativa para el lateral zurdo o, como mínimo, un jugador polivalente para la izquierda y el nombre del actual jugador cordobesista está incluido en una extensa relación de nombres. Quizás era ésta la remotísima posibilidad de que hubiera podido recalar Giannis Gianniotas, a quien hasta hace 24 horas la prensa helena continuaba situando en el Córdoba para la próxima temporada. El club tenía un acuerdo con el jugador, que no quería salir cedido. El Olympiacos, por su parte, pretende mantenerle bajo su control y cederlo por tercera vez en las últimas tres temporadas, algo a lo que el futbolista se negaba. Por lo tanto, el club entendía que si debía salir tenía que ser por medio de traspaso, que cifró en cerca de un millón de euros. Además, el propio Carrión dejó algunas claves del asunto en el mencionado día en San Rafael, cuando afirmó que no le gustaban los jugadores cedidos y que, en todo caso, veía con buenos ojos un cedido con opción de compra.



Lo que sí parece claro es que si el próximo viernes se produce la primera victoria cordobesista de la temporada, en el Carlos Belmonte, esos tres puntos reforzarán la idea en el club de que con los 21 jugadores profesionales con los que cuenta Carrión hay más que suficiente para afrontar los retos y objetivos planteados para la actual temporada. De ellos, más de la mitad son centrocampistas (11), dos porteros, dos delanteros y seis defensas.



Por lo tanto, quedan 10 días para el cierre de mercado, tiempo suficiente para esperar lo que puede ofrecer éste y, también, qué puede hacer el equipo en Albacete. Pero Jovanovic podría ser el último pasajero.