La jornada de Liga en cinco puntos

1. ZARA, CESIÓN ARRIESGADA

Simone Zaza trabaja desde el martes a las órdenes de Voro y es probable que debute esta ante el Villarreal. Es el primer refuerzo del Valencia en el mercado de invierno. Llega cedido por la Juventus hasta final de temporada. Prandelli le quería a toda costa por "su calidad y carácter". Paradójicamente, llega a Mestalla cuando su gran valedor ya no es el entrenador. Zaza, 25 años, 16 veces internacional con Italia, llega como salvador y como el goleador que urge al equipo, algo que no ha sido nunca (0 tantos en 14 partidos con el West Ham este curso, 8 en 24 en la Juve la pasada campaña y uno con la 'squadra azzurra'). Sus números tampoco justifican el precio de la cesión, dos millones de euros, ni las cláusulas de la operación: si juega 10 encuentros el Valencia está obligado a comprarlo por 16 millones, y otra serie variables incrementarían la cuenta otros dos millones.

2. UN RETO IMPOSIBLE PARA EL TÉCNICO DEL ATHLETIC

Ni con el Athletic ni con el Valencia. Ni en la Liga ni en la Copa. Ni en campo propio ni en campo contrario. Como entrenador,Valverde no conoce la victoria ante el Atlético, su rival del domingo, desde que Simeone se sienta en el banquillo del equipo del Manzanares. La del domingo será la décima vez en la que se enfrenten los conjuntos dirigidos por 'Txingurri' y 'Cholo'. El balance al abrumadoramente favorable al argentino, que ganó en siete ocaciones, cuatro de ellas en San Mamés (en el nuevo y en el ya derruido) y tres en el Calderón. En los otros dos encuentros hubo empate. El primero de los duelos Valverde-Simeone se produjo cuando el hoy preparador del Athletic dirigía al Valencia (temporada 2012-13). Se jugó en feudo colchonero y acabó 1-1. Dos de los partidos corresponden a la eliminatoria de Copa del ejercicio 2013-14 y en ambos se impusieron las huestes de Simeone.



3. UNA PRIMERA VUELTA HISTÓRICA PARA EL SEVILLA

Sea cual sea el resultado que se registre en El Sadar, donde se enfrentará al colista Osasuna, el Sevilla cerrará el domingo una primera vuelta histórica, la mejor desde que las victorias en la Liga se premian con tres puntos (temporada 1995-96). Los 39 puntos que tras el triunfo de la pasada jornada ante el Real Madrid figuran en el haber de Sampaoli y los suyos, son ya la cota más alta alcanzada por el equipo andaluz a mitad del Campeonato.

4. ORELLANA Y ARAUJO, CASOS PERDIDOS

Orellana no volverá a vestir camiseta del Celta, pese a ser uno de sus mejores futbolistas. Es muy probable que Araujo, artífice con sus goles del último ascenso a Primera del Las Palmas, tampoco vuelva a enfundarse la elástica amarilla. Ambos han protagonizadoreiterados actos de indisciplina en sus equipos (y en sus anteriores clubs) y en su vida personal. Orellana colmó la paciencia de Berizzo cuando respondió con un escatológico “¡que se vaya a cagar!” cuando Bonano le dijo que el técnico quería hablar con él. Orellana ya tuvo palabras subidas de tono con Fabri, su entrenador en el Granada y discrepancias con Sampaoli cuando este era seleccionador chileno. No son mucho mejores las relaciones de Araujo con Setién, con el agravante de que el delantero es desde hace tiempo más noticia por los problemas con el alcohol y los coches que por sus actuaciones en el campo.

5. RUBI, DE NUEVO APAGAFUEGOS

Por segunda temporada consecutiva un equipo de Primera en apuros recurre a Joan Francesc Ferrer, 'Rubi' para enderezar un rumbo errático. La pasada campaña fue el Levante y esta semana ha sido el Sporting quien ha pensado que el técnico catalán es el sustituto idóneo del dimitido Abelardo. De sobras es sabido que el fútbol no es una ciencia exacta y que un primer éxito no asegura un segundo; tampoco que un fracaso vaya seguido de otro. Sin embargo, el precedente en el Levante no es un buen presagio para el Sporting. Rubi, que en el equipo de Orriols relevó a Alcaraz, cogió al cuadro granota en la 10º jornada, cuando era farolillo rojo de la clasificación. Tenía 6 puntos y la salvación, a tres. 29 partidos después, es decir, al término de la Liga, tras sumar 26 puntos(siete victorias, cinco empates y 17 derrotas) el Levante acabó en la misma posición de la tabla y, obviamente, descendió.