La jornada de Liga, en 5 puntos

1. AMOREBIETA, EL MÁS TARJETEADO

El paso por el fútbol inglés (un año en la Premier y otro en la Championship) no han cambiado a Fernando Amorebieta. El vizcaíno de Cantaura (Venezuela) sigue siendo el central que era en el 2013, cuando dejó el Athletic para emprender la aventura británica (firmó un contrato de cuatro años con el Fulham): duro, contundente, agresivo, expeditivo…

Este domingo vuelve por primera vez a Bilbao (será su estreno en el nuevo San Mamés) como rival, como integrante del Sporting, que pagó por él 300.000 euros. Y lo hace como el jugador más amonestado de la Liga. Once tarjetas amarillas le han mostrado los árbitros en los 16 encuentros que ha disputado. Con toda la segunda vuelta por delante, Amorebieta está a solo tres cartulinas de igualar su récord en una temporada, las 14 que le enseñaron en las temporadas 2008-08 y 2009-10, cuando defendía la camiseta del Athletic.

2. LA REAL SOCIEDAD, EL MÁS MEJORADO

Real Sociedad, Sevilla y Las Palmas son los equipos que mayor mejora han experimentado en su situación con respecto a la temporada anterior al final de la primera vuelta de la Liga. Todo lo contrario ocurre con Atlético, Villarreal, Deportivo y Granada, que han visto cómo ha menguado sensiblemente su botín de puntos. La Real cuenta hoy con 15 puntos más que el año pasado. Entonces, con 20 puntos, ocupaba el 14º puesto en la tabla, nueve por debajo de su actual situación. Grande también es el salto del Sevilla, que con Sampaoli ha sumado 13 puntos más que con Emery, e importante también el salto del Las Palmas, que dispone de siete puntos más hace un año. Nueve puntos menos es la diferencia entre el Atlético 15-16 y el actual. Uno menos, ocho, han dejado de ganar este curso el Villarreal y el Deportivo, mientras que la diferencia negativa del Granada es de siete.

3. DUELO DE HERMANOS EN VITORIA

De Simeone depende que este sábado en Mendizorroza haya un duelo fraternal protagonizado por los hermanos Hernández, Lucas y Theo. Es seguro que este va a jugar, ya que es titular indiscutible en el Alavés y la ‘cláusula del miedo’ solo contempla en este caso la no alineación de Theo en el choque del Calderón. Menos segura es la presencia de su hermano mayor, con el que el entrenador rojiblanco cuenta poco esta temporada (solo seis partidos de Liga ha jugado).

Tenga o no enfrente a Lucas, el encuentro es esperado con muchas ganas por el joven marsellés, que junto al otro cedido, el madridista Llorente, está siendo de los más destacados del conjunto vasco en lo que va de curso, además de haberse convertido en uno de los mejores laterales izquierdos de la Liga. «El Atlético es mi equipo, pero saldré con toda la ilusión del mundo para intentar ganar el partido», ha dicho el potente zaguero alavesista.

4. EL MAL AÑO DEL VILLARREAL

El cambio de año no le ha sentado bien al Villarreal. El ‘Submarino amarillo’ está viendo frenada su progresión en el 2017 al no haber sido capaz todavía de alzarse con la victoria en ninguno de los cinco partidos que ha jugado, tres de Liga y dos de Copa. En el torneo de la regularidad ha cosechado dos empates y una derrota, lo que le ha hecho perder dos puestos en la clasificación, pasando del cuarto que ocupaba tras la última jornada disputada en 2016 al sexto en el que figura después de perder el último sábado con el Valencia en su feudo. En la competición del KO su negativa cosecha de resultados es de una derrota y un empate (ante la Real Sociedad), lo que supuso su eliminación. El equipo de Fran Escribá, que juega de nuevo en casa (recibe en el rebautizado Estadio de la Cerámica al Granada), no gana un encuentro desde el pasado 17 de diciembre, cuando se impuso por 1-3 al Sporting en El Molinón.

5. PAREJO Y ENZO, FIJOS PARA VORO

Aunque la entidad les colocó en diciembre el cartel de transferibles, Dani Parejo y Enzo Pérez no se moverán del Valencia. Al menos hasta junio. Desprenderse ahora del madrileño y del argentino sería no respetar los deseos de Voro González. Este ha pedido al club que no traspase a ninguno de ellos, y a ambos jugadores les ha transmitido hecho saber que para él son dos hombres fundamentales dentro del equipo.

Parejo y Enzo son probablemente los dos integrantes de la plantilla de Mestalla más criticados y cuestionados por la afición valencianista, incluso por un sector de los dirigentes. El mendocino manifestó recientemente que «desde hace un año intentan sacarme del club», que «siempre que pasa algo feo, el primer nombre que sale es el mío» y que «de mí se dijo que era tóxico en el vestuario porque digo las cosas a la cara».