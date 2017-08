Hamilton: "Vettel no quiere ser mi compañero"

Es tradición en Ferrari anunciar la alineación de pilotos de la siguiente temporada a lo largo del GP de Italia, a comienzos de septiembre, con todos los jefes en el 'paddock' del Circuito de Monza. Por eso extraña que la 'Scuderia' se haya adelantado a anunciar la renovación de Kimi Raikkonen por una temporada más una semana antes, días previos al GP de Bélgica. Es síntoma de que algo no está claro con Sebastian Vettel, quien finaliza contrato a finales de este año. Si todo estuviera bajo control, Ferrari hubiera anunciado su dupla la próxima semana. Y si anuncia la renovación de Kimi es que la de Vettel no está cerrada. El alemán pide una temporada más para irse a Mercedes en 2019, cuando presumiblemente ya no estará Hamilton. Pero Ferrari quiere un compromiso de tres años o nada. No se habla de otra cosa en el 'paddock' del mítico circuito de Spa donde este fin de semana se celebra el GP de Bélgica que pone fin a las vacaciones en la fórmula 1.

Mucho se ha hablado del principio de acuerdo que Vettel cerró con Mercedes este invierno para irse a la escudería de la estrella la próxima temporada, algo que nadie ha confirmado nunca. El hecho de que Valteri Bottas tampoco haya sido renovado aún en Mercedes alimenta los rumores, los pronósticos… "Creo que es muy poco probable que venga", dijo Hamilton ayer en el 'paddock' de Spa. "No creo que quiera ser mi compañero de equipo. Siempre corro para competir con quien sea, y competir contra los mejores pilotos siempre es algo bueno". Hamilton tiene muy claro la razón por la que Vettel no quiere irse a Mercedes a finales de año. "Umm, es obvio. Sé que no quiere ser mi compañero de equipo. No estaría en la posición en la que está ahora en su equipo, en cuanto a funcionamiento de la escudería, si estuviera aquí".

Y del movimiento de Vettel dependen Valteri Bottas y es posible que Fernando Alonso. "Para mí no supone ninguna diferencia estar o no renovado", dijo el finlandés. "Estoy aquí este fin de semana y no pienso en ello. Estoy acostumbrado a estas situaciones por los últimos años, es lo mismo".

Y Fernando Alonso, que estrenará una pequeñísima evolución de su motor -tanto que no habrá penalización , mientras su compañero sí estrenará nuevo especificación de motor y 35 puestos de castigo- lo tiene claro. "Primero estuve entrenando y luego me fui a Grecia a descansar un poco y no estuve pensando mucho acerca del futuro. Siempre he dicho que comenzaría a pensar en ello en septiembre y todavía estamos a 24 de agosto, así que queda todavía una semana".

Pero en este tiempo Ferrari ha firmado a Raikkonen y McLaren anunció el miércoles la continuidad de Stoffel Vandoorme. "He leído que Kimi está confirmado, que Stoffel está confirmado y creo que Red Bull tiene confirmados a ambos pilotos, pero no lo sé exactamente hasta que no empiece a mirar mis opciones. No tengo ninguna presión, tomaré una decisión sobre mi futuro cuando yo quiera. El rendimiento será el que dicte lo que vaya a hacer el próximo año y las condiciones de las propuestas que tenga. Creo que, más o menos, todos estamos de acuerdo en que hay tres equipos que tienen un rendimiento por encima del resto", concluyó Alonso para referirse a Red Bull -con los dos pilotos confirmados- y Ferrari y Mercedes, donde aún hay una plaza libre en ambos.