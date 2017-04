El GP de China podría adelantarse al sábado

Las normas de seguridad priman sobre todo lo demás en la F-1. Si el helicóptero no puede volar, y por tanto, no puede trasladar a un piloto herido en un accidente, no puede haber actividad en pista, Por eso se se suspendió buena parte de la primera sesión este viernes y toda la segunda de los entrenamientos libres, y por eso peligra la celebración de la carrera el domingo, para cuando de nuevo hay previsión de lluvia y niebla en las afueras de la contaminadísima ciudad china de Shanghai. Los equipos proponen adelantar la carrera al sábado para asegurar la celebración, ya que el pronóstico del tiempo es algo más favorable.



SIN HELICÓPTERO



Las reglas de la FIA establecen que una sesión no puede continuar si el helicóptero médico y una ambulancia pueden llegar al hospital asignado en aproximadamente 20 minutos. El hospital elegido en Shanghai está a 38 kilómetros del circuito, a demasiada distancia para un traslado por carrera. Hay una alternativa a sólo 5 kilómetros de distancia, pero sigue siendo arriesgado dadas las características del tráfico local.

Para el sábado se esperan mejores condiciones, lo que permitiría salir a pista sin problemas, pero el domingo el tiempo vuelve a complicarse. Ante la posibilidad de que la prueba no pueda disputarse el domingo, se está considerando la idea de que tanto la clasificación como la carrera tengan lugar el sábado. “Es muy fácil. Los entrenamientos libres y la clasificación por la mañana, y la carrera por la tarde”, dice Lewis Hamilton. El asunto será discutido en la reunión de pilotos del viernes noche, y también asistirán los jefes de las escudería, ya que se requiere unanimidad entre todas para realizar el cambio.



EL PAPEL DE FERNANDO ALONSO



A Fernando Alonso no le va mucho el cambio. “Da igual que no hayamos podido rodar este viernes. No vamos a acumular trabajo en la sesión libre del sábado, porque solo podemos dar un par de vueltas. Es una cuestión de fiabilidad. Si damos más, es muy probable que el motor se rompa después en carrera”.