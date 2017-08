Golpe de autoridad en Inglaterra: vence Dovizioso, rompe Márquez

Tremenda carrera. Tremenda decepción. Tremendo Andrea Dovizioso (Ducati). Magistral Valentino Rossi (Yamaha). Valiente Maverick Viñales (Yamaha). Triste, decepcionante, frustrante la rotura del motor de la Honda RC213V de Marc Márquez, cuando iniciaba su recuperación hacia el liderato del Gran Premio de Inglaterra, que se ha disputado hoy en el circuito de Silverstone, con 56.008 espectadores. La rotura de Márquez permitió a Dovizioso pillar a Rossi, que se había escapado nada más apagarse los semáforos, y hacerse con el control del Mundial de MotoGP, cuando restan aún seis grandes premios, 150 puntos en juego.

Márquez, que había dominado el fin de semana en compañía del británico Cal Crutchlow (Honda), estuvo esperando su momento después de que Rossi se escapase, que Viñales, que se la jugó montando el neumático más blando (¡y le aguantó! ¡y lo supo dosificar!) y esperando que ‘Dovi’ le marcase el paso en las últimas vueltas.

ROTURA DEL MOTOR

Pero, justo en ese momento, Márquez asistió a lo que nunca ocurre en MotoGP: que se rompa, que estalle el motor de tu máquina. Ahí se acabó la carrera de Márquez y sumó su tercer 0 en este Mundial, lo que le dificulta aún más la conquista de su cuarto título en cinco años. Solo el australiano Mick Doohan (Honda) fue capaz de ganar el título, en 1998, con tres ceros.

Dovizioso, que llegó desde atrás, tuvo un final espectacular, apretó la potencia de su Ducati en el último tramo del gran premio, superó a Rossi, magistral en las 20 vueltas al circuito más largo del campeonato (5.900 metros) y soportó el ataque final de un resucitado Viñales, que cruzó la meta en segundo lugar y escala en puntos, no en posición, en el Mundial. Y, cómo no, fenomenal, ejemplar, modélico Valentino Rossi, que se ha subido al podio en su gran premio 300 de MotoGP y, como ya dijo, enganchado a la lucha por el título, que hace siete años que no conquista.

CUARTA VICTORIA DEL AÑO

Dovizioso rompe, con su cuarta victoria del año (Italia, Catalunya, Austria e Inglaterra), el empate a tres que mantenía con Márquez (EEUU, Alemania y República Checa) y Viñales (Catar, Argentina y Francia), siendo los otros dos grandes premios, Assen, para Rossi y Jerez, para Pedrosa.

Mundial de MotoGP: 1. Andrea Dovizioso (Italia, Ducati), 183 puntos; 2. Marc Márquez (España, Honda), 174 puntos; 3. Maverick Viñales (España, Yamaha), 170 puntos; 4. Valentino Rossi (Italia, Yamaha), 157 puntos y 5. Dani Pedrosa (España, Honda), 148 puntos.