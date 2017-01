Garbiñe Muguruza, eliminada en cuartos en el Open de Australia

La estadounidense Coco Vandeweghe alcanzó su primera semifinal de un Grand Slam al derrotar a Garbiñe Muguruza por 6-4 y 6-0 en el Open de Australia, y se medirá en esa ronda con su compatriota Venus Williams.

El resto de Vandeweghe, sublime, espectacular durante los 84 minutos del partido, condenó a la campeona de Roland Garros a la derrota en su primera actuación en los cuartos de Melbourne. La estadounidense explotó ese golpe para romper el saque de Muguruza en cuatro ocasiones de 13 oportunidades, dominando con un tenis espectacular en algunos momentos y amenazando a Garbiñe cada vez que sacaba.

MOLESTIAS FÍSICAS

Muguruza había llegado a los cuartos sin ceder un solo set y apareció de nuevo con el vendaje en el muslo izquierdo que ha llevado durante todo el torneo, además de una protección en su antebrazo izquierdo.

La hispanovenezolana no pudo contrarrestar ese ofensivo juego, y solo dispuso de dos oportunidades en todo el partido para romper el servicio de Coco, en el décimo juego del primer set, que la americana salvó con un saque directo, y en el último del partido, en el que cometió un error.

Vandeweghe, 35 del mundo, se apuntó el primer parcial en 56 minutos, y luego siguió a la carga en el siguiente, ganando seis juegos consecutivos, plena de confianza, mientras Garbiñe se quedaba sin recursos ante los 31 golpes ganadores de su rival.

"Me deja un poco vacía", dijo Muguruza sobre la derrota, "aunque no me reprocho nada del partido. He hecho todo lo que podido, me he entrenado bien, y ella lo ha hecho muy bien, con muy pocos errores, no le voy a dar más vueltas", agregó.

VENUS, FIRME

Antes, Venus Williams había alcanzado por tercera vez las semifinales en Australia al derrotar a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova por 6-4 y 7-6 (3) en una hora y 47 minutos. La americana seguir sin ceder un set en cinco partidos.

La veterana tenista, de 36 años, no llegaba a esta instancia en Melbourne desde el 2003, temporada en la que alcanzó la final. Su duelo contra Vandeweghe garantiza una estadounidense en la final.