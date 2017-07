Fuerza, resistencia y táctica

A las nueve de la mañana recibía Luis Miguel Carrión a su plantilla en el campo del hotel de concentración con una pizarra. El técnico explicaba a sus pupilos lo que quería que ejecutaran posteriormente, por lo que parecía obvio que esa sesión como la vespertina serían eminentemente tácticas. Pero no fue así. O al menos, no así completamente. Porque ya por la mañana, los ejercicios físicos se combinaban con el balón en la primera parte del entrenamiento. De nuevo las picas y las escaleras de frecuencia antes de realizar combinaciones y ejercicios de presión, algo que parece obsesionar especialmente al técnico blanquiverde, ya que en la segunda parte de la práctica matutina se puso especial énfasis al intento de construcción desde atrás bajo presión y a las transiciones rápidas con finalización.

Hombres como Edu Ramos, Sergio Aguza, Javi Lara o Caballero, especialmente protagonistas en esos ejercicios, tanto en la fase de presión y recuperación como a la hora de mirar hacia adelante para elegir, cuando no sean ensayos, la mejor opción para el ataque del equipo. No menos importantes serán los hombres de banda, en donde tanto Sergi Guardiola como especialmente Javi Galán transmiten una frescura física más que llamativa.

Luis Carrión se dirige con su cuerpo técnico y el doctor Javier Bejarano (al fondo) al campo de entrenamientos.

Tras casi dos horas de trabajo, Carrión dio la orden de retirada a descansar, ya que la tarde se adivinaba también agotadora, sobre todo por los 33 grados que marcaba el termómetro cuando a las siete de la tarde dio comienzo el segundo entrenamiento.

Una sesión que comenzó con su pizca de guasa. Los jugadores se encontraban sentados a la sombra desde un cuarto de hora antes del inicio del entrenamiento, pero no aparecía nadie del cuerpo técnico. A las siete en punto llegaron Carrión y sus ayudantes, lo que provocó el aplauso generalizado de la plantilla blanquiverde. De nuevo un pequeño circuito físico, con saltos y carreras más el balón, por supuesto.

El defensa Caro y el delantero Jona, durante el partidillo.



Posteriormente, partido a todo lo largo del campo, poniendo especialmente énfasis, de nuevo, en las elecciones de último pase en el ataque: vertical a las espaldas de los centrales, o aperturas a bandas. Como siempre, el técnico blanquiverde insiste mucho en la presión, tanto de los extremos a los laterales rivales como en la medular. Recuperar pronto y hacerlo lo más cerca posible de la meta rival, esa es la premisa.

Para finalizar, un regalito más. Ya con zapatillas de deporte y sin abandonar el césped, a los jugadores les esperaban media docena de tandas para aumentar la fuerza aeróbica. Cada una de ellas de un minuto aproximadamente y cambiando el ritmo de zancada desde bajo a alto, un ejercicio que después de la jornada de trabajo se hizo especialmente cuesta arriba.

ÁLEX VALLEJO TAMBIÉN CAE

La doble sesión de entrenamiento dejó un damnificado, casi al final del trabajo vespertino. Álex Vallejo se retiraba con un elástico con hielo en su pierna izquierda y el club informó posteriormente que la causa de la retirada del centrocampista vitoriano fue «un dolor en el sóleo de la pierna izquierda», mientras que el pronóstico quedaba «pendiente de evolución».

Álex Vallejo se retiró al final de la sesión vespertina por un «dolor en el sóleo izquierdo»

Por lo tanto, Vallejo es el segundo jugador con algún problema físico de cierta importancia en lo que se lleva de concentración de pretemporada después de la lesión de Jaime Romero, el pasado sábado, durante el encuentro contra el Almería en el Marbella Football Center tras una entrada del exblanquiverde Morcillo. El manchego padece un esguince en el ligamento lateral de la rodilla, por lo que estaría ausente del trabajo, al menos, una semana, lo que dejaría en el aire su intervención en el partido de presentación en El Arcángel contra el Real Betis.

QUILES, AL UCAM-MURCIA

Por otra parte, Onda Regional Murcia anunció ayer que en los próximos días Alberto Quiles llegará al UCAM-Murcia en calidad de cedido. Quiles, que lleva el dorsal 45, era, a priori, el tercer delantero de la plantilla blanquiverde para esta temporada, por lo que su salida implicaría que la entidad blanquiverde anda buscando otro delantero que acompañe a Sergi Guardiola y a Jona, además de ese extremo puro para la banda derecha del que habló hace unos días Luis Miguel Carrión.

Alberto Quiles podría salir cedido al UCAM-Murcia, por lo que el club trabaja en el fichaje de un punta

Serían mínimo esos dos fichajes los que aún le faltan a este Córdoba, que anunció la pasada semana a través de Álex Gómez que no se producirían más salidas. Se sobreentiende que se refería el catalán a hombres que estuvieran la pasada campaña, como era el caso de Caballero. Eso sí, los cuatro hombres del filial que anunció Carrión en su día que subirían (Marc Vito, Quiles, Esteve y Javi Galán), se quedarían, en caso de la salida del delantero, en sólo dos, los dos de los que dispuso Carrión la pasada temporada. De hecho, Javi Galán terminó la misma siendo titular y apuntando claramente al primer equipo para esta campaña.

El centrocampista Javi Lara elude la entrada de un compañero.



Por lo tanto, el mercado de fichajes de verano aún no ha terminado para el Córdoba y aún se esperan, como mínimo esas dos nuevas incorporaciones. Y esperando para comprobar si el mercado ofrece también la opción del cuarto central que acompañe a Caro, Joao Afonso y Josema, ya que para la opción a Pinillos aún se sigue mirando al joven Víctor Mena. En cualquier caso, aún queda un mes de margen.